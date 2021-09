Celý tým zamířil na sever Čech již v pondělí. "Musíme si pohlídat začátek zápasu. Neměli jsme ho dobrý v Mladé Boleslavi i v Brně, kde jsme dostali tři rychlé góly. Pak už je těžké to s takovými týmy dohnat," dodal Král. Utkání začíná dnes od 17.30 hodin.

Poprvé v sezoně tak v extralize nastoupí Jan Zdráhal, jenž zatím hrál třikrát v dresu prvoligového Vrchlabí. "Budeme hrát na šest beků. Myslím si, že máme kvalitní obranu a jsme schopní to zvládnout,“ řekl pardubický trenér Richard Král.

Po volném víkendu se vrací do extraligového kolotoče hokejisté Dynama. V šestém kole nejvyšší soutěže dnes nastoupí v Litvínově, který má po čtyřech odehraných duelech shodnou bilanci s Pardubicemi – dvě výhry, dvě prohry a skóre 12:11.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.