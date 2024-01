Dynamo obrat nedotáhlo. Brněnské vítězství řídili Pospíšil s Marcinkem

Postupné zlepšení. Tak by se dal popsat zápas v podání Pardubic proti Brnu. Kometa šla do dvoubrankového vedení v první třetině, když se prosadil Marcinko s Pospíšilem. Druhá část ale patřila Dynamu a přišlo tak srovnání stavu. Třetí dějství bylo vyrovnané a po brance Pospíšila a Mandáta se tak šlo do prodloužení. V něm si vybral smůlu strážce domácí svatyně Milan Klouček, když Pospíšilovu střelu nechal propadnout mezi svými betony a dva body si tak domů odvezla Kometa po výhře 4:3.

Jan Mandát sice vstřelil vyrovnávací branku svého týmu, díky které šlo Dynamo do prodloužení, ale Pardubice i tak dva body nezískaly. | Foto: HC Dynamo Pardubice