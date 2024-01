Návrat domů pro bod. Richard Král s Davidem Havířem v sezoně přebrali Mladou Boleslav, kterou se snaží zachránit v Tipsport extralize. Dvojice expardubických lodivodů se vůbec poprvé představila se svým současným týmem v enteria areně, kde díky povedené třetí třetině brali bod. Dynamo vybojovalo vítězství 4:3 v prodloužení, když se prosadil premiérovou trefou Libor Hájek.

Dynamo zvládlo utkání zlomit na svoji stranu v prodloužení, když se prosadil Libor Hájek. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Podobný scénář, ale v menší míře. Dynamo minulý týden vyhrálo s Brnem v prodloužení, ale tohle utkání zanechalo pořádnou pachuť. Pardubičtí hokejisté totiž ve třetí třetině ztratilo čtyřbrankové vedení a muselo vybojovat druhý bod až v nastaveném čase. Dost podobný zápas odehráli Východočeši i v nedělním kole proti Mladé Boleslavi. Richard Král se zdraví s pardubickými fanoušky.Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Pár rozdílů by se ale našlo. Vše ale postupně. Oproti střetnutí v Brně se Dynamo v první třetině neprosadilo a aktivním dojmem příliš nehýřilo.

"První třetina z naší strany vůbec nebyla dobrá. Měli lepší pohyb, byli lepší v osobních soubojích, byli důraznější. My jsme se vůbec nemohli rozjet a byli jsme rádi, že jsme neinkasovali gól," říkal trenér Marek Zadina k prvním dvaceti minutám.

Ve druhém dějství už to začalo být to Dynamo, na které jsou fanoušci zvyklí. Varaďova družina se třikrát prosadila a Bruslaři pouze jednou. Pardubice si tak vybojovaly dvoubrankový polštář. Vše ale zhatila třetí třetina, ve které Dynamo ztratilo náskok a o druhý bod ze zápasu muselo zabojovat až v prodloužení, což se podařilo díky brance Libora Hájka.

"Druhá třetina už byla lepší, tam jsme začali soupeře přehrávat a přetavili jsme to, že jsme dali góly a vyhráli jsme tu třetinu. Bohužel tu třetí třetinu se nepodařilo dotáhnout do konce. Za stavu 3:1 je potřeba, abychom si to pohlídali a neztratili žádný bod. To se nám nepovedlo, alespoň v prodloužení jsme získali druhý bod do tabulky," zhodnotil průběh dalších částí pardubický asistent trenéra.

Hájek premiérovou trefou vystřelil Dynamu druhý bod v zápase s Mladou Boleslaví

Dva body z domácího střetnutí jsou sice pro Pardubice důležité, ale je nutné přiznat, že mají hořkou pachuť. Již podruhé během krátké doby totiž Východočeši ztratili náskok a o vítězství museli bojovat až v nastaveném čase.

"Poslední zápasy se nám to stává. Nevím, čím to je. Asi to máme nějak v hlavách a nedokážeme pak to vedení udržet a naplno vyhrát," vysvětluje pocity Lukáš Radil.

Mladá Boleslav již tradičně ale potvrdila, že byť je v tabulce Tipsport extraligy na posledním místě, tak je nevyzypatelným soupeřem a především svojí defenzivou trápila favorita.

"Boleslav byla tradičně nevyzpytatelná. Bohužel se nám proti ní nepovedla první třetina, ale zlepšili jsme se a šli do vedení. Pak jsme dostali ale nějaký góly a oni to srovnali. Naštěstí jsme to zlomili v prodloužení na naši stranu," přidává hodnocení i pardubický útočník.

Střetnutí těchto dvou celků je přece jen v něčem speciální. Mladou Boleslav totiž přebral v rozjeté sezoně bývalý trenér Dynama Richard Král a své bývalé svěřence tak moc dobře zná. Pomohlo tohle Bruslařům k zisku bodu?

"To musí teď vidět každý trenér, co na nás platí. Ale možná to byla pro Richarda Krále i Davida Havíře výhoda, že nás znají a věděli tak, jak se na nás připravit," dodává Radil.