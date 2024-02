Zpátky v sedle. Dynamo čekalo na návrat svého kapitána téměř měsíc. Čekání se ale vyplatilo a Lukáš Sedlák se tak pro zápas s Libercem mohl vrátit do sestavy.

Zápas začal poměrně překvapivě tlakem hostů, ale veškeré snahy ukončil dělovkou Ondřej Vála. Na něj sice dokázal rychle zareagovat Hawryluk, ale Dynamo následně již hru kontrolovalo. V první části se připomenul divákům kapitán Lukáš Sedlák, který rozvlnil síť. Čtvrtou branku pak připsal na účet domácích jen pár vteřin před koncem prvních dvaceti minut Robert Kousal.

Taktéž druhé dějství patřilo Pardubicím, které nepolevovaly ve svých ofenzivních choutkách. Do čtyřbrankového vedení poslal své spoluhráče Robert Říčka, který si připsal svůj stý bod v dresu Dynama. Na nic se dlouho nečekalo a pardubičtí fanoušci se mohli radovat vzápětí znovu, když za necelou minutu využil situaci dva na jednoho Patrik Poulíček.

Dynamo si drželo náskok také v průběhu třetí třetiny. Naopak místo uklidnění hry se i nadále snažilo navýšit čísla na světelné tabuli a svoji druhou brankou v zápase zvyšoval Robert Říčka. Do konce střetnutí už pak Pardubice udržely tento náskok a doma tak přesvědčivě vyhrály 7:1.

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 7:1 (4:1, 2:0, 1:0)

Branky: 2. Vála (Říčka, A. Musil), 8. Sedlák (Hyka, Pánik), 14. Vála (Pánik), 20. R. Kousal (Radil), 39. Říčka (Hyka, Košťálek), 40. Poulíček (Mandát), 45. Říčka (Radil) – 4. Hawryluk (McCoshen). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý – Bohuněk, Svoboda. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:0. Diváci: 10007. HC Dynamo Pardubice: Pavlát (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Paulovič – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Bílí Tygři Liberec: D. Král (21. Hrenák) – McCoshen, Melancon, Ivan, Budík, Derner, Galvas, Aubrecht – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Vlach (A), Kel. Klíma – Pérez, Šír, Zachar.