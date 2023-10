Dynamo zamířilo do čela extraligy bez noblesy. Tým to nevzdal, chválil Zadina

Zatím nejtěžší bod. Tak by se dal popsat zápas v Liberci z pohledu Pardubic. Ty musely honit výsledek po celý zápas, jelikož od úvodní třetiny prohrávaly a nepůsobily vůbec tím svým pověstným dominantním dojmem. Takové utkání však přijít muselo a nutno říct, že hokejisté Dynama to nevzdali a bojovali do poslední vteřiny. To se jim nakonec i vyplatilo, když Tomáš Hyka srovnal a poslal utkání do prodloužení. V něm se nerozhodovalo a dva body se tak rozdělovaly až v nájezdech. Ty však už podruhé v sezoně Pardubice nezvládly. I tak se, nutno říct bez noblesy, posunuly do čela tabulky Tipsport extraligy.

David Musil se v zápase jednou střelecky prosadil. Po utkání přidal své hodnocení. | Video: HC Dynamo Pardubice