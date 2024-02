Přestup hokejisty může být výzvou, ale i šancí na nový start. Jak se s touto změnou vyrovnává nová posila pardubického Dynama Michal Houdek, který nedávno opustil plzeňské Indiány? V článku se dozvíte o prvních dojmech z kabiny, adaptaci na nové prostředí a očekáváních, která s sebou nová role přináší.

První trénink Michala Houdka a Dominika Pavláta v Pardubicích. | Video: HC Dynamo Pardubice

Opustil jste rodnou Plzeň a zamířil do Pardubic. Co se ve vás aktuálně odehrává?

Samozřejmě nadšení, ale bylo to náročné. Už je to však lepší a zabydlel jsem se jak v kabině, tak i mimo. Už mám za sebou i první trénink a pocity se neustále zlepšují. (úsměv)

Váš trejd je trochu speciální, že poslední zápas za Indiány jste odehrál právě v Pardubicích. S trochou nadsázky by se dalo tedy říct, že jste si pouze s Martinem Bučkem vyměnil místo v šatně po utkání…

Ne, takhle to nebylo, byť to vypadá hezky. O potvrzení výměny jsem se ale dozvěděl nějakou dobu po zápase, kdy si mě pozvali trenéři a společně s vedením mi to řekli a vzájemně jsme si poděkovali. S týmem jsem odjel ještě zpátky na západ Čech, druhý den se sbalil a večer odjel sem do Pardubic.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Jednoduchá tvrdá hra

Zmiňoval jste, že máte za sebou první trénink. Jak probíhal z vašeho pohledu?

Super, ale je to zvykání si na nový režim. Těch věcí je hodně odlišných a musím si na ně navyknout. Není to ale nijak zásadní a adaptace bude rychlá.

Každý přesun do nové kabiny je samozřejmě těžký. Jak jste to měl vy a znal jste někoho z vašich nových spoluhráčů vyjma Dominika Pavláta?

Dobře se znám s Čerem (Peterem Čerešňákem), s kterým jsem v Plzni dva roky hrál. Dost kluků znám od vidění. Přece jen se dost dlouho potkáváme ve vzájemných střetnutích.

Jak jsme již zmínili, tak do Pardubic jste přišel výměnou za Martina Bučka. Byly vaše souboje v něčem speciální v posledním střetnutí v plzeňském dresu?

To ne. Vůbec jsem netušil, kdo za mě půjde. Žádný speciální moment tam tedy nebyl.

Nejmladší trenér v extralize: Nežiji v pohádce, ale hokej je moje osobní výhra

Měl jste nějaké indicie, že se chystá vaše výměna?

Bylo hodně spekulací ohledně mé osoby, a to i z jiných klubů, že bych mohl odejít. Stále to ale nebylo nic oficiálního a soustředil jsem se sám na sebe.

V Pardubicích se chystá stavba nové arény. Je tohle třeba pro hráče lákadlo?

Upřímně jsem to zaznamenal na internetu, ale lákadlem to úplně není. Tím je tým, boj o tituly, a že můj styl hokeje může být dobře využitý.

Narážíte na váš styl, tak můžete ho čtenářům přiblížit?

Fanoušci ode mne mohou čekat jednoduchou tvrdou obrannou hru. Snažím se nic nevymýšlet a spíš se chci opravdu prezentova tvrdou defenzivou.

Hokejová horečka v Pardubicích pokračuje. Návštěvnost šplhá vzhůru

Atmosféru enteria areny jste mohl už několikrát okusit, ale jak se těšíte na domácí premiéru proti Spartě, kdy domácí publikum bude poprvé fandit vám?

Nemůžu se už dočkat, až přijde zápas. Je to moje další premiéra proti Spartě a mám to asi tak v osudu napsaný. Bude to fajn změna, že Pardubice budou fandit mně a budu bojovat za Dynamo.

Co od toho zápasu čekáte?

Klasický utkání se Spartou. Hodně vyhrocené a bude to bojovné střetnutí. Věřím, že si to diváci užijí.

Ještě zpátky k vašemu příchodu. Do Dynama jste přišel společně s Dominikem Pavlátem. Je to pro vás jednodušší, že přišel s vámi?

S Domínem máme kamarádský vztah, tak o to je to lepší. Můžeme si tím procházet ve dvou.

Na závěr odlehčíme. Je o vás známo, že pro bitku nejdete daleko. Mohou se fanoušci těšit na vaše pěstní souboje?

Řeknu to tak, že ne nikomu nepovím. (smích)