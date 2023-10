Souboj o udržení prvního místa. S tím vstupují pardubičtí hokejisté do desátého kola Tipsport extraligy, ve kterém se utkají s Mladou Boleslaví. Zápas začíná dnes v 18 hodin a od 17.45 startuje speciální program k projektu Dynamo děkuje, při kterém klub ocení hrdiny Pardubického kraje, kteří to neměli a nemají v životě vůbec jednoduché.

Dynamo bude chtít navázat na poslední extraligový zápas, kdy porazilo Hradec Králové. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Dynamo vstupuje do zápasu jako vedoucí tým soutěže a je nutné připomenout, že v posledním extraligovém střetnutí vyzrálo na svého největšího rivala ve východočeském derby.

„V kabině panuje spokojenost, ale spíš tam je strašně velké soustředění na další a další zápasy a práci s detaily. Vítězství povzbuzuje, ale každý se kouká na věci, které má dělat v dalším zápase,“ říká o dobrém vstupu do sezony obránce Martin Bučko.

V tomto zápase se poprvé objevil v pardubickém dresu Tomáš Kaut, který se hned střelecky prosadil a řekl si o místo v elitní formaci vedle Lukáše Sedláka a Tomáše Hyky. Naopak po zranění se stále nevrátili Jan Košťálek s Adamem Musilem a trenér Václav Varaďa se musí tedy obejít bez těchto svých opor.

Poslední zápas odehráli jeho svěřenci v úterý, když v Lize mistrů vybojovali bod na ledě Servette Ženeva. Sluší se také připomenout, že Pardubice se díky cenné remíze staly jistým postupujícím a vůbec poprvé tak zavítají do další fáze této soutěže.

Narozdíl od Pardubic se v lize trápí hráči Mladé Boleslavi. Tým z města automobilů podlehl Rytířům těsně 3:4. Boleslav sice dokázala dohnat dvoubrankové manko, ale Kladno dvě minuty před koncem rozhodlo o výhře za tři body.

„Když jsme se ze stavu 1:3 vrátili do zápasu, tak jsem si říkal, že máme šanci bodovat. Bohužel jsme ale ten zápas opět ztratili v závěrečných minutách. Samozřejmě je vidět, že někteří hráči jsou z toho trochu nervózní nebo něco. Bude těžké se do toho vrátit, není jiná cesta, než věřit tomu, co děláme. Musíme do hry dostat ty věci, které děláme na tréninku. Pak věřím, že se to ukáže i na výsledku. Herní pasáže tam nejsou špatné, ale výsledkově ztrácíme,“ říkal trenér Mladé Boleslavi Jiří Kalous po posledním utkání.