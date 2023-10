Sport budí emoce. Ať už ty pozitivní či negativní. Pardubický hokejový klub si řekl, že zápas s Mladou Boleslaví si spojí čistě s těmi pozitivními. Před utkáním ocenilo Dynamo osm hrdinů a následně si s přehledem poradilo s Mladou Boleslaví. Bruslaři trochu paradoxně nestíhali s pardubickými hokejisty bruslit, což se podepsalo i na konečném výsledku. Pardubice před více než devěti tisíci diváky zvítězily 3:1 a nadále si drží první extraligové místo před Litvínovem, který ve šlágru kola porazil Spartu Praha.

Pardubický kapitán Lukáš Sedlák se v zápase prosadil z přesilové hry a podepsal se tak pod vítězství svého Dynama. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky: 25. Říčka (R. Kousal), 38. Říčka (R. Kousal, Čerešňák), 41. Sedlák (Kaut) – 36. Lantoši. Rozhodčí: Pražák, Jaroš – Frodl, Hynek. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Diváci: 9102. HC Dynamo Pardubice: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Kolář –Kaut, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Pochobradský, Urban – Mandát (A), Poulíček, Vondráček. BK Mladá Boleslav: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Štibingr, Jánošík (A), Osburn, Bernad, Pláněk, Čech – Aaltonen, Järvinen, Šmerha – Skalický, Suchý, Lantoši –Malát, Fořt, Stránský (C) – Závora, O. Roman, Dvořáček.

Trenérský štáb Václava Varaďi přišel opět s několika změnami. V sestavě se neobjevil David Cienciala, kterého nahradil nejlepší střelec B týmu Michal Pochobradský. Na led se po zranění vrátil také Jan Košťálek. Pardubický klub před samotným zápasem stihl ještě ocenit osm hrdinů v rámci projektu Dynamo děkuje. Více v přiloženém článku.

VIDEO: Hockeytown ve všech ohledech. Dynamo poděkovalo osmi hrdinům

Dynamo vstoupilo do zápasu velmi aktivně a hned ve druhé minutě si vyzkoušelo přesilovou hru, při které hned několikrát jen těsně neprostřelilo boleslavského strážce svatyně. Pardubice i nadále byly dominantnější, ale žádnou šanci neproměnily. Nejbíže k úvodní trefě byl Jan Mandát, ale Jan Růžička si puk pohlídal.

V úvodu druhé části si Pardubice vypracovaly další přesilovou hru, ale ani v té nedokázaly propálit boleslavského strážce tyčí. Co se však nepovedlo během těchto dvou minut se podařilo hned několik vteřin po ní. Po pohledné kombinaci se mezi kruhy objevil Robert Říčka, který si nedělal se střelou velkou hlavu a poslal svůj tým do vedení ránou do šibenice. Dynamo se i nadále tlačilo za navýšením skóre a působilo lepším dojmem, ale čtyři minuty před koncem druhé části zachybovali pardubičtí hokejisté v útočném pásmu a Lantoši po samostatném úniku srovnal na 1:1. Domácí si však rychle vedení vzali zpět, když se v přesilové hře podruhé v zápase prosadil Robert Říčka.

Hned po druhé přestávce Dynamo využilo další přesilovku a hrdinou okamžiku se stal kapitán Lukáš Sedlák, který ideálně využil přihrávku Martina Kauta a dorazil puk za záda Růžičky. Ve zbytku utkání si Pardubice již pohlídaly náskok a potvrdily tak pozici extraligového lídra.