ROZHOVOR/Deset bodů ze čtyř zápasů. Pardubičtí hokejisté si na své konto v nové sezoně připsali tři výhry a jeden nezdar po samostatných nájezdech. Pevnou součástí Dynama je křídlo čtvrté lajny Jan Mandát. Na svoji první trefu a vlastně i první kanadský bod stále čeká. Na druhou stranu jeho řada má v popisu jiné úkoly. V dalším utkání se představí Východočeši ve Vítkovicích.

Pardubické křídlo Jan Mandát o úloze ve čtvrté lajně. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

EXTRALIGA- 5. kolo:

HC Vítkovice Ridera (10., 5 b., 11:15) – HC Dynamo Pardubice (2., 10 b., 14:7)

Dnes 17:30, Ostravar Aréna

Sedmadvacetiletý útočník plní roli dělníka. Jak se říká, vykonává černou práci. Při jeho pobytu na ledě nemají hvězdy na růžích ustláno.

„Roli, kterou jsem dostal, jsem rád přijal. Naším hlavním úkolem je, abychom dobře bránili a soupeři hru, co nejvíce znepříjemňovali. Dát gól je bonus na víc,“ tvrdí Mandát v rozhovoru pro Deník.

Jak byste zhodnotil vstup Dynama do nové sezony?

Pozitivně. Ztratili jsme pouze dva body na Spartě. A to až v poslední půlminutě. Je to zatím dobré, ale nesmíme usnout na vavřínech. Pořád je na čem pracovat.

Zpět doma. Za Dynamo bych klidně položil život, říká kokainový hříšník Mandát

Pomohlo vám zahřátí motorů v Lize mistrů, nebo je ten tým tak silný, že neměla na rozjezd vliv?

Myslím si, že určitě pomohlo. Je to přeci jenom jiné než hrát normální přípravné zápasy, ve kterých v uvozovkách o nic nejde. V Lize mistrů jsou velice silní soupeři.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Roli, kterou jsem dostal, jsem rád přijal

Jak se vám hraje pod trenérem Varaďou. Vy jste podobný buldok, jako býval on. Nebyl třeba vaším vzorem?

(usměje se) Přiznám se, že si pana Varaďu ve hře nějak nevybavuji. Vím, že hrál NHL. Jako vzor? Tak to bych úplně neřekl. Naše styly jsou asi podobné. Ale je to spíše otázka na něj, jestli se mu líbím já (směje se). Je na něm vidět, že je to stoprocentní profík. Svoji práci dělá dobře, což se odráží na našich výkonech.

Máte za sebou už jeden těžký zápas na pražské Spartě. Co vám napověděl?

Po hokejové stránce všechno. Bylo v něm hodně emocí. Na druhou stranu na nějaké obšírnější hodnocení je ještě brzy. Utkání muselo lidi bavit. Nás to také bavilo. Takové zápasy baví trošku více než jiné. A to při vší úctě ke všem soupeřům.

Zítra vás čeká v Ostravě další. Co lze říct na adresu letošních Vítkovic?

Jejich hru extra nesleduji. Samozřejmě se koukám na výsledky. Mají nějaké remízy. Něco už uhráli. Mají v týmu docela dost cizinců, kteří hrají hlavní role. Musíme si hlavně dát pozor na jejich přesilovky, které mají dobré.

Olomouc nám to neudělala lehké. Kluci to ale odmakali, těšilo Václava Varaďu

V ostravské aréně je širší hřiště, na rozdíl třeba od Kladna, kde už jste také hráli. Co vám vyhovuje více?

Mně osobně je to jedno. Na užším hřišti se přeci jenom tolik nenabruslíte. Na širokém pak máte více prostoru na tvoření. S tím mým stylem bruslení, nebo tím, že se snažím působit energickým projevem na ploše, je pro mě širší kluziště o něco lepší.

Jak se chcete ve Vítkovicích prezentovat?

Naším bojovným výkonem. Všichni víme, že to nebude nic jednoduchého. Nastoupíme proti kvalitnímu protivníku. Chceme bojovat vyhrát, nebo tam udělat nějaké body.

Zatím vyhlížíte premiérový kanadský bod. Přitom v Lize mistrů jste byl produktivní. Kdy přijde a jak je těžké prosadit se v takovém hvězdném týmu?

Jsem rád, že se mi v Lize mistrů dařilo. U mě to není o kanadských bodech. Je to o herní disciplíně a pomáhat týmu jiným způsobem.

ANKETA: Peníze mají přednost. Líbí se vám letošní dresy Dynama Pardubice?

Čtvrtá lajna nemá primárně za úkol dávat góly, viďte?

Určitě. Roli, kterou jsem dostal, jsem rád přijal. Dát gól je bonus navíc. Naším hlavním úkolem je, abychom dobře bránili a soupeři hru co nejvíce znepříjemňovali. O to se také snažíme.

Momentálně nastupujete v útočné řadě s Tomášem Vondráčkem a Danielem Rákosem. Jak máte rozdělené úkoly?

Tak nějak všichni stejně. Je super, že si s oběma klukama rozumím. Nejen na ledě ale i mimo něj. Takže se hodně o určitých situacích bavíme. V čem bychom měli pokračovat. Co je potřeba zlepšit.

Takovou čtvrtou řadu by prý mohl Dynamu každý závidět. Jak se poslouchají tyto řeči?

Také jsem to párkrát slyšel (usmívá se). Pochopitelně jsme za to rádi, že nás takto vnímají ostatní celky. Pořád je ale co zlepšovat, pořád musíme na sobě makat. Je to zavazující i motivující.