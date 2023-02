Branky a nahrávky: 7. Mandát (Hanousek, Matýs), 17. O. Rohlík (Kaplan), 18. Rákos, 58. Mandát (Matýs, Rákos), 62. T. Svoboda (Bukač, Nedbal) – 8. Hrníčko (Střondala, A. Sedlák), 48. Vachovec (Šoustal, Urbanec), 54. Hrníčko (Bernovský, Lemcke), 60. Bernovský (A. Sedlák, Střondala). Rozhodčí: Kostourek, Jaroš - Zídek, Polák. Diváci: 460. HC Dynamo Pardubice B: Klouček (Nečas) – Hanousek, Bukač, Bučko, Nedbal (A), Hrádek, Chabada, Drtina (A) – Mandát, Rákos (C), Matýs – T. Svoboda, Hruška, O. Rohlík – Lichtag, M. Rohlík, Kaplan – Pochobradský, P. Machač, M. Machač. HC Poruba: Dolejš (O. Bláha) – Urbanec (C), Voráček, Doudera, Lemcke, Mlčák, A. Sedlák, Klimíček – Gřeš, Vachovec (A), Šoustal – Šlahař, Pšurný (A), Dufek – Bernovský, Střondala, Hrníčko – Brodek, Toman, Häring.

Pojďme však od začátku, který patřil pardubickým hokejistům. Síť brankáře hostí poprvé v zápase rozvlnil Jan Mandát, který se trefil přesně pod horní tyč. Radost však netrvala dlouho, o vyrovnávající branku se postaral Dominik Hrníčko, jenž zamířil přesně pod Kloučkovy betony.

Při hře ve čtyřech se Dynamo vrátilo do vedení, když puk až z obranného pásma zavezl do toho útočného Ondřej Rohlík, kterému obrana dala prostora a jeho střela nachytala Dolejše – 2:1. A ještě jeden gól v první třetině pro domácí. Po vypršení trestu si obránce nepohlídal Daniela Rákose, jenž sice kličkou neuspěl, ale puk si chytře ponechal na holi a ležícího Dolejše přehodil nad betony – 3:1. Další branku již diváci v úvodních dvaceti minutách neviděli a pokračovalo se tak ve druhé.

Ta patřila spíše fanouškům defenzivního hokeje. Oba týmy slušně bránily a do větších šancí se nedostali ani domácí ani hosté a stav se tak neměnil.

To třetí třetina byla plná branek a také nečekaného srovnání. Dynamo dlouhou dobu nepouštělo Porubu do žádných větších příležitostí a vše nasvědčovalo, že si dojdou pro pohodlné vítězství. To by ale nebyl sport, kdyby to bylo takhle jednoduché. Michal Vachovec se totiž uvolnil a při ojedinělé příležitosti propálil Kloučka - 3:2. Netrvalo dlouho a hosté se dočkali vyrovnání po oživení. V 54. minutě si šikovně pro puk sjel Hrníčko a podruhé v zápase překonal pardubického strážce tří tyčí - 3:3.

Zápas dvougólových střelců, tak lze pojmenovat střetnutí Dynama a Poruby. Dvě minuty před koncem totiž vrátil vedení zpátky na stranu Pardubic Mandát a vykřesal opět naději na zisk tří bodů. Studená sprcha však přišla devatenáct vteřin před koncem, kdy Jan Bernovský po forhendové kličce překonal Kloučka.

Utkání tak dospělo až do prodloužení. Béčko se oklepalo ze studené sprchy a vítězství vystřelil pro Pardubice Tomáš Svoboda, jenž brankáře hostí překonal příklepem.

David Havíř (HC Dynamo Pardubice B): „Jednalo se o skvělý zápas s parametry play off. Výborné dvě třetiny z naší strany. Třetí třetina hektická, trochu jsme upustili od našeho hokeje, lehce jsme se báli, ale i tak jsme dokázali jít do vedení. Bohužel dvacet sekund před koncem přišla chyba. Neměla by se stát, ale stane se. Za dva body musíme být rádi, pracujeme dál.“

Zdroj: HC Dynamo Pardubice B