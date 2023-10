Už se v extralize roztahovat nebudete…. Pardubičtí hokejisté zamířili na kladenský led. A překvapivě delší bodovou sérii se mohli před utkáním pochlubit Středočeši. Ti totiž sedmkrát po sobě nenašli přemožitele v základní hrací době. Přestože v utkání nebyli horším týmem, tak si Dynamo odvezlo „plnohodnotné“ vítězství. Před tímto zápasem třikrát za tři body nevyhráli a přišli o první místo v tabulce.

Tipsport extraliga - 15. kolo: Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 2:6 (0:1, 1:2, 0:4) Branky a nahrávky: 27. Tralmaks (Ticháček, Frolík), 29. Klepiš (Kusý, Dotchin) – 20. Hyka (Sedlák, Čerešňák), 24. Říčka (Cienciala), 42. R. Kousal (Cienciala), 44. Hyka (Sedlák), 48. Vondráček, 59. Hyka (Čerešňák). Rozhodčí: Pražák, Pilný – Ondráček, Šíma. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:2. Diváci: 2956. Rytíři Kladno: Bow – Hejda, Dotchin, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber – Tralmaks, Klepiš, Kusý – Frolík, Pytlík, Sideroff – Smoleňák, Melka, M. Procházka – Jarůšek, Babka, Strnad. Trenér: Otakar Vejvoda. HC Dynamo Pardubice: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kolář – Říčka, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Kaut, Cienciala, Paulovič – Mandát, Rohlík, Vondráček. Trenér: Václav Varaďa.

Pardubice se představily na půdě oblíbeného soupeře. Vždyť s Kladnem vyhrály devět zápasů z posledních deseti.

Kladno zahájilo aktivně. Jako první prověřil pardubického brankáře Klepiš, ale Will si s otevřenou střelou poradil. V osmé minutě už mu bylo poněkud horko. Závar rozjel Sideroff, volný kotouč ale žádný z domácích hráčů nezasáhl a následná bomba Tralmakse šla mimo. Do první větší příležitosti se dostali hosté až v patnácté minutě, když Kousal vyslal z kruhu nebezpečný projektil. Skóre se v první třetině přece jen pohnulo. Při druhé pardubické přesilovce se prosmýkl do útočného pásma Sedlák a Hykovi stačilo mezi dvěma bránícími hráči jen nastavit hůl. Do klaksonu chybělo šestatřicet vteřin. Tralmaks si tak mohl za předchozí faul drbat hlavu.

Lotyšský útočník se ale nepoučil. Na konci čtvrté minuty si neodpustil krosček a poslal svůj tým opět do čtyř. Dynamo spustilo vodopád střel, který ukončil vymetením horního růžku Říčka. „Poldovka“ mohla ihned snížit, ale Will vychytal Pytlíka, který se na něj řítil tváří v tvář. Rovněž domácím pomohla početní výhoda. Za katr zamířil Hyka a Tralmaks si ranou z první umazal jeden z hříchů. A také vyrovnávací branka padla z přesilovky. Sedlák vyfasoval dvě plus dvě za nebezpečnou hru vysokou holí a Rytíři stačili využít už její první část. Spolupráci Dotchina a Kusého podtrhl další střelou z voleje Klepiš. Středočechům vlil gól novou krev do žil. Smoleňák pálil vysoko nad a Kusý s Tralmaksem nevyřešili přečíslení dva na jednoho podle představ svých trenérů. V závěru prostřední části nabídli domácí soupeři další přesilovku, po dalším krosčeku. Říčka, který je specialistou na Kladno, už už zvedal ruce nad hlavu, ovšem jeho pumelice orazítkovala tyč a poté štípla Bowa do zad.

Ve druhé přestávce se v pardubické kabině probíralo, proč hrajeme tak špatně… Remízový stav 2:2 byl totiž pro Dynamo ještě příjemným, přestože znovu vedlo o dva góly. A tak do závěrečné periody vletělo. Po vymazlené souhře mezi Kousalem a Ciencialou pálil do černého prvně jmenovaný. Ještě neutichla radost na pardubické střídačce, když ji dodal důvod k dalšímu veselí Bow. Akci předcházela akce Hyky. Jeho pokus kanadský gólman zneškodnil, ale puk mu zůstal mezi betony. Sedlák ho viděl zpoza brány jako volný, tak se ho jal dorazit. Bowa vyděsil, až si ho srazil do sítě. Kladenský muž s maskou poté vytvořil minelu, jaká se jen tak nevidí. V domnění, že má puk v lapačce ji zvedl z ledu, jenže byla prázdná a pro Vondráčka nebyl problém skórovat. Plamínek naděje mohl domácím rozfoukat Melka, který upaloval sám na Willa. Pardubický lapák však korunoval svůj výborný výkon. Rytíři vrhli všechny síly do útoku. A už pět minut před koncem měli v poli o jednoho muže na víc, protože se odhodlali ke dlouhé power play. Za troufalost je ztrestal až v čase 58:48 Hyka, který zkompletoval poněkud zvláštní hattrick. Před ním se notně snažil o zápis do historie Will.