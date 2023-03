ANALÝZA DENÍKU/ Úsměvy od ucha k uchu. Stačilo k tomu šest dní. Výjimečná sezona, kdy HC Dynamo Pardubice slaví sto let hokeje, neskončí propadákem. 10 pravidel jak sbalit holku. Pardubičtí hokejisté si kromě této české komedie mohou pouštět v hlavách příběh s názvem 10 pravidel jak sbalit semifinále… Na jeho konci se také mohli smát. Sérii s Olomoucí totiž zvládli v rekordně krátkém čase. Rekord 4:0 na zápasy sice „jen“ dorovnali, jako klub popáté v historii, ale radost je o to větší, že do nepsaného Final Four se podívají po dlouhých jedenácti letech. Jestliže před sezonou a ještě víc před play off bylo Dynamo pasováno na hlavního kandidáta zisku titulu, tak po krasojízdě ve čtvrtfinále, vyšroubovalo laťku do závratných výšin. A v tuto chvíli nemá cenu polemizovat, že pro první kolo vyfasovalo nejpřijatelnějšího soupeře. Takový totiž v play off neexistuje.

Pardubičtí hokejisté zvládli sérii s Olomoucí po čtyřech zápasech. Důvodů k radosti je tedy hned několik. | Foto: Ladislav Adámek

Při hledání receptu na vyřazení Kohoutů po výsledcích 5:1, 2:0, 5:4 p.p. a 3:2 v Pardubicích neobjevili Ameriku. I když. V kanadsko americké NHL, respektive v bojích o Stanleyův pohár, by se svými deseti pravidly postupu přes Olomouc rovněž uspěli…

Pravidlo gólman

Už od pravěku hokejového play off se traduje, že kdo chce ve vyřazovacích bojích konkurovat, musí mít spolehlivého, a to je ještě slabé slovo, gólmana. Takže vynikajícího gólmana. Roman Will působil v zápasech základní části nenápadně. Neměl žádná závratná čísla, co se týče průměru gólů na zápas nebo úspěšnosti zákroků. Ale vyhrával. V počtu vítězství (26) nenašel společně s libereckým Kváčou přemožitele. A v play off přidal další čtyři výhry. No přidal, on se o ně zasloužil. Vždy, když bylo potřeba, vytáhl ze svého arzenálu bravurní zákrok. Ať už za dlouho napjatého stavu 2:1 v prvním zápase. Ať už po celé druhé utkání. Ať už ve třetím duelu v závěrečné třetině a hlavně prodloužení. Ať už ve čtvrtém měření sil, v době, kdy Hanáci sahali po remíze. Hráči před ním i po všech ubezpečení, že Dynamo bude hrát odzadu, ho kolikrát nechali na holičkách. Ale mohli si to dovolit, protože vědí, kdo jim kryje záda…

Roman Will je jasnou jedničkou Dynama pro play off.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Pravidlo disciplína

Pardubice vyfasovaly v základní části sedmý nejvyšší počet trestných minut, přesně jich bylo 514. Hodně za oplácení a fauly v útočném pásmu. Pro play off zněl jasný rozkaz: Vyvarovat se zbytečných faulů. Až na výjimku ho hráči plnili. V prvním zápase mělo Dynamo na lavici hanby jediného hříšníka (pravda druhého zrušil, gól v signalizované výhodě pro soupeře). Ve druhém se povedl týmu unikát, když jeho rejstřík trestů zůstal úplně čistý.

Semifinále! Vrací se slovo, které vymizelo z pardubického hokejového slovníku

Třetí díl čtvrtfinále ovlivnilo přísné vyloučení Lukáše Sedláka, který byl ve všech zápasech terčem pro olomoucké hráče. Jeho spoluhráči začali vidět rudě, přesto kromě výše zmíněného trestu na pět plus do konce utkání, celkem vyfasovali jen tři dvojky. Za to čtvrtý a poslední duel zapadl do konceptu základní části. Pardubičtí si vysloužili hned šest dvouminutových trestů. Suma sumárum Pardubice hned sedm třetin ze dvanácti ustály bez pobytu za katrem. V jejich neprospěch zvedli rozhodčí ruku jedenáctkrát. Z toho ve třech případech se jednalo o vzájemné vyloučení.

Lukáš Sedlák musel poslední zápas play off s Olomoucí sedět jen na tribuně.

Pravidlo přesilovky a oslabení

Za dvaapadesát kol nasypalo Dynamo do sítě protivníků, společně s Vítkovicemi, nejvíce branek (159). Nicméně v přesilovkách vsítilo třetí nejnižší počet branek. Ano, číslo 31 je ovlivněno množstvím udělených početních výhod. A těch Pardubice dostaly jako druhé nejméně.

Glosa: Po Sedlákovi šli jako slepice, vlastně Kohouti, po flusu

Do čtvrtfinálové série vlétly padesátiprocentním využitím. Ze čtyř poskytnutých výhod dvakrát skórovaly. Co se týče oslabení, tak v základní části obdrželi Východočeši 38 branek s šestou nejhorší úspěšností (80,51). V play off dovolili soupeři využít jedinou přesilovku, tu pětiminutovou. Také proto jejich procenta vzrostla o více než pět.

Pravidlo trenér

Radim Rulík je prototypem kouče pro play off. Své hráče se snaží ochránit před nutností získat titul. Tlak na jeho „ovečky“ je obrovský. Stejné je to s očekáváními. Jako správný diplomat odmítá roli favorita, když za favority na zisk Masarykova poháru označuje všechny účastníky vyřazovacích bojů. Spolu se svými kolegy Richardem Králem a Markem Zadinou dokázal hráče připravit na Olomouc dokonale. Otupil všechny drápy Kohoutů i když na jejich studium neměl vzhledem k předkolu moc času.

Radim RulíkZdroj: Ladislav Adámek

Pravidlo Blue Line

Symbol, který se sžil pro hokejovou formaci, jejíž členové si spolu náramně rozumí. Proslavila ho kladenská řada Procházka – Patera – Vejvoda. Pro Pardubice by se mohl vžít název Red Line či White Line. Byla vytvořena v základní části ve složení Hyka – Sedlák – Cienciala. Ve čtvrtfinále spolu odehráli jen sedm třetin a na devíti gólech svého týmu se podíleli tímto způsobem: Lukáš Sedlák 2 góly a 3 asistence, David Cienciala 1+4, Tomáš Hyka 1+1. Pokračují tak ve šlépějích jiných pardubických legendárních lajn jako Martinec – Novák – Šťastný či Janecký – Kovařík – Šejba.

Formace Hyka - Sedlák - Cienciala budí hrůzu u každého soupeře.Zdroj: Ladislav Adámek

Pravidlo více rozdílových hráčů

Stejně jako ve druhé polovině osmdesátých let nezůstala White Line osamocena zásluhou druhé útočné trojice Tesly Pardubice ve složení Musil – Čech – Vršanský, tak i v letošní sezoně se druhý útok výraznou měrou podílí na změnách skóre. Lajna Radil – Zohorna - Kousal převyšovala své protivníky na ledě ve všem. Nejvíce v pohybu, držení puku a chytrosti. Stačí si vzpomenout na rozhodující gól v prodloužení třetího zápasu.

Lukáš Radil patří mezi rozdílové hráče a s Tomášem Zohornou a Robertem Kousalem plní roli ofenzivní lajny na jedničku.Zdroj: Ladislav Adámek

Pravidlo obrana

Pardubické vedení učinilo v průběhu dvou sezon průvan v zadních řadách. Situace vykrystalizovala tak, že se Dynamo může pochlubit nejlepší obranou v soutěži a možná v historii klubu. Především trojice Čerešňák, Dvořák, Košťálek patří k nadprůměru extraligy. Stálicí mezi zadáky je Kolář a rok od roku roste Vála.

Pardubická defenziva se po sérii s Olomoucí těší na semifinále. Zleva Tomáš Dvořák, Ondřej Vála a Jan Kolář.Zdroj: Ladislav Adámek

Pravidlo černá práce

Úspěch v play off závisí také na tom, kolik se v něm najde dobrovolníků srážet se a makat na tým. Dynamo nemá jen jednu řadu. Ale hned dvě. Většinou ty nepopulární úkoly padnou na čtvrtou formaci. Ta ve složení Vondráček – A. Musil – Mandát odvádí pro mužstvo na první pohled penzum neviditelné práce. Výtečně jim ale sekunduje trio Paulovič – Poulíček – Říčka.

Robert Říčka je dříč každým coulem a v posledním zápase série byl dokonce odměněn i vstřelenou brankou.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Pravidlo diváci

Ve všech čtyřech zápasech praskaly oba stadiony ve švech. Pardubická enteria arena pojme na hokejové zápasy 10 194 diváků. Olomoucká plecharéna pak 5500. A všechna utkání měla ještě jednu společnou věc. Bylo prakticky jedno, jestli na hokej dorazilo 9 500 či 500 fanoušků Dynama. V obou městech měli v hledišti převahu v hlasitosti.

Pravidlo štěstí

Nedá se úplně ovlivnit, ale ke sportu patří. Ať už při střele útočníka nebo zákroku brankáře. Pardubice šly v duchu rčení, svému štěstí naproti. Ve druhém utkání zlomily bezbrankový stav devatenáct vteřin před ukončením základní hrací doby. Třetí pak rozseklo prodloužení a v něm zatoulaná střela od mantinelu z rohu hřiště.

Už teď trenérský triumvirát HC Dynamo Pardubice přemyšlí, jestli nebude v semifinálové sérii potřebovat zavést další pravidlo. Soupeře sice ještě nezná, ale jak Brno, Třinec, Hradec Králové či Liberec budou tvrdším oříškem než Olomouc. A to při vší úctě k Hanákům.