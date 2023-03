Polštář. Pardubičtí hokejisté si ho naklepali před výjezdem na Hanou. Jako vysoký favorit čtvrtfinálové série s Olomoucí vyhráli oba domácí zápasy (5:1 a 2:0). I když při tom druhém naklepávání se pořádně nadřeli. Nicméně historie se už nyní neptá na to, že Dynamo o svém druhém triumfu rozhodlo až devatenáct vteřin před koncem základní hrací doby. Zatím naplňuje papírové předpoklady odborníků i očekávání fanoušků. V úterý (19.00) ani ve středu (17.00), kdy jsou na programu odvety, tak nemusí hrát pod zvýšeným tlakem.

Dynamo se probojovalo na domácím ledě k dvěma vítězstvím. Na to budou chtít navázat i v "Plechárně". | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Vítěz základní části podstoupí souboje ve specifické hale, které se říká Plechárna. Její kapacita je skoro o polovinu menší než v Pardubicích. Vyprodat 5500 míst dá daleko méně práce než v případě enteria areny. I když, v zápasech, kde o něco jde, je i pardubický stánek naplněný za chvíli.

„Očekávám dva těžké zápasy. Olomouc hraje doma dobře. Budou nepříjemní, navíc diváci umějí udělat, stejně jako ti naši, skvělou atmosféru. Moc dobře víme, jak se nám tam hrálo v sezoně. Nečeká nás tam nic lehkého,“ říká pardubický útočník Tomáš Hyka, který dodává: „Rozdíl v atmosféře nebude úplně zásadní. Přijedou i fanoušci od nás. A ti do toho dokážou šlápnout. Je jasné, že lidi svůj tým poženou, takže musíme ustát tlak i od olomouckých fanoušků.

Zatímco ve vstupním zápase letošního play off Pardubice nezvykle rozstřílely, tak ve druhém se vrátily vzájemná měření ke klasice v podobě underu. Tedy mála branek. Kohouti upustili od otevřeného hokeje a stáhli se do bloku. Vsadí na taktiku, která jim přinášela ovoce, nebo si nemohou dovolit hrát před vlastním publikem zanďoura?

„Myslím si, že na nás vletí. Budou se chtít fanouškům ukázat, že na nás mají. Budeme muset ustát pár minut. Ty asi budou nepříjemné. Když ale přežijeme úvodní nápor, tak zase budou hrát opatrněji a budou čekat na šance. My to samé, takže znovu půjde o úporný hokej,“ míní autor jednoho ze sedmi pardubických gólů v domácím prostředí.

Dynamo s písmenem D na prsou, které vystřídalo koně, je na koni. Nemusí se nikam hnát a jeho hráči jsou natolik zkušení, že jistě nebudou bláznit směrem dopředu, aniž by měli zavřeno vzadu.

„Naší výhodou je, že můžeme hrát v klidu odzadu. Neútočit za každou cenu. Play off není o tom, aby člověk někde kličkoval a bavil fanoušky. Člověk chce vyhrát daný zápas a je mu úplně jedno, jak k tomu vítězství dojde. Takže do Olomouce jedeme hrát náš trpělivý hokej. Stoprocentně odzadu. Ve druhém zápase jsme jasně ukázali, že když budeme trpěliví, tak se nám to vyplatí. Musíme u toho zůstat. Rozhodnou chyby a detaily,“ má jasno Tomáš Hyka.

Ještě jednou věcí Pardubice svého soupeře přiváděly v úvodních zápasech série k zoufalství. Nedovolili jim nabít zbraň, kterou jsou přesilové hry. V prvním utkání hrála Mora jedinou a ve druhém dokonce žádnou. Svěřenci Radima Rulíka moc dobře vědí, proč zrovna není radno faulovat olomoucké hráče. Ve vzájemných konfrontacích na Hané inkasovali tři branky ze čtyřech v oslabení. Druhé utkání právě přesilovky domácích rozhodly, včetně vítězné branky v prodloužení. Pro úplnost: jediný gól v základní části na pardubické půdě vstřelila Olomouc, jak jinak než z přesilovky. Vlastně i zásah Kohoutů v play off nebyl při plném počtu hráčů na ledě. Rozhodčí totiž signalizoval Dynamu trest a šestice hostů pardubickou pětici přechytračila. Hyka a spol tak moc dobře vědí, že v Olomouci bude vyšší tlak na rozhodčí, a proto by měli být ještě opatrnější.

Z předchozích vět také vyplývá odpověď, proč Hanáci vyprodukovali za sto dvacet minut jen pětatřicet střel. Kromě toho, že se zaměřovali spíše na defenzivu…