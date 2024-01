Dynamo pod lavinou otázek i vtípků. Konec Varadi zahltil sociální sítě

Co se to tady děje? Nejeden fanoušek hokeje si pokládá v těchto chvílích tuhle otázku. Však odchod Václava Varadi z Dynama nečekal vůbec nikdo. Pardubice přišly s vyjádřením, že se klub s legendárním "Buldokem" rozhodl rozvázat smlouvu. Je tak logické, že fanoušci chtějí větší vyjádření a dávají to představitelům Dynama pořádně "sežrat".

Radost z vyhraného duelu na Spartě u fanoušků vystřídal šok z odchodu trenéra Václava Varadi. | Video: Zdeněk Zamastil