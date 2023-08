Na to nemyslím. Snažím se soustředit jen na své výkony v Dynamu. Odehrát pokaždé co nejlepší zápas a pak se uvidí.

Těším se, že si zahrajeme s jinými soupeři, než na jaké jsme zvyklí z naší extraligy. Kvalita našich protivníků bude vysoká, takové zápasy vidím jen jako plus. Navíc se podíváme po Evropě. Osobně se těším do Švédska i Severního Irska.

Pětadvacetiletý bek si prošel tou nejnáročnější hokejovou školou. V sedmnácti odešel do Kanady a svými výkony oslnil skauty Dallasu, kteří ho jako nedraftovaného povolali do přípravného kempu. Přestože se v NHL neupíchl, nabral v zámoří zkušenosti, které může prodat i v Champions League.

Neříkejte, že nemáte v hlavě mistrovství světa, které se koná příští rok v Praze. Byl by to případně váš splněný sen?

Každopádně by to byl splněný sen hrát na domácím světovém šampionátu před domácími fanoušky. Mistrovství světa je ještě daleko a v hlavě ho nemám.

V sestavě Dynama jste si musel místo vybojovat. Jste spíše dříč nebo přirozený talent?

(směje se) Spíše dříč. Za talent se určitě nepovažuji.

Nový trenér Varaďa má ale podobné charaktery rád. Jak na vás působí?

Jedná se o výborného a poctivého trenéra. Mně tohle sedí, takže si myslím, že naše spolupráce bude fungovat.

V době, kdy hrály naposledy Pardubice Ligu mistrů jste byl v zámoří. Sledoval jste je?

Ano, sledoval. Nicméně se přiznávám, že vůbec nevím, jak si v té době vedly. Jinak jsem byl v obraze i co se týče jejich výsledků v extralize.

Liga mistrů přináší změnu zaběhlého rytmu, více cestování, méně odpočinku. Zkrátka výstup ze stereotypu. Nevadí vám to?

Nevadí mi to. Jsem na to zvyklý ze zámoří. Tam bylo cestování prakticky na denním pořádku. V Evropě je to mnohem jednodušší. Cestuje se na kratší vzdálenosti. Nemám s tím žádný problém. Naopak to bude příjemná změna.

Ilves vyrukuje s rychlostí a bruslením

První vaším soupeřem je Ilves. Na co si dát největší pozor?

Tampere má hráče menšího vzrůstu, tudíž se můžeme připravit na to, že budou hodně rychlí. Hrají rychlý, bruslivý hokej takže si musíme pohlídat jejich přechod do středního pásma.

A vy konkrétně, ve kterém hráči spatřujete největší nebezpečí?

Popravdě jsem jejich tým ještě moc nestudoval, takže nevím. Ondřej Vála během letní přípravy.Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Koumáte před jednotlivými zápasy útočníky soupeře?

V české extralize většinou víme dopředu, proti komu budeme hrát. Před utkáním si vždycky řekneme, na koho si dát zvýšený pozor.

Přidáváte si vy sám ve studiu?

Ne, ne. Máme video před zápasem a tam si řekneme co a jak.

Jaké vidíte vaše šance v Lize mistrů a kam až Dynamo dojde?

Myslím si, že náš tým je poměrně dost silný. Můžeme dojít daleko. Dopředu se ale nekoukáme. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, kde se zastavíme.

Do play off postupuje šestnáct nejlepších týmu ze čtyřiadvaceti. Odhadnete, kde můžete figurovat?

Pochopitelně bychom chtěli po základní části skončit úplně nahoře, ale v tuto chvíli si netroufnu odhadnout přesné umístění.

V Dynamu bych rád pokračoval

S evropským hokejem na vysoké úrovni jste se setkali na Dolomiten Cupu. A uspěli, je to povzbuzení před startem Ligy mistrů?

Každý zápas, který vyhrajete, vám zvýší sebevědomí. Navíc radost po utkání je vždycky příjemná. Jsem rád, že jsme v Itálii vyhráli oba dva zápasy.

Může vás osobně nakopnout fakt, že jste byl vyhlášen nejlepším hráčem finále?

Nevím, čím jsem si to zasloužil (pousměje se). Samozřejmě jsem rád, že jsem cenu dostal. Je to hezké povzbuzení do další práce. Možná jsem byl nejlepším hráčem, ale hráli jsme tam všichni společně a ty zápasy také společně zvládli. Nebylo to pouze o jednom hráči.

Liga mistrů by mohla být také motivační v tom, že se hráči chtějí ukázat Evropě. Prahnete po nějakém zahraničním angažmá, či jste vy Dynamu maximálně spokojen?

Jsem tady maximálně spokojen. Nevím, co bude v dalších letech, ale teď se budu snažit odehrál co nejlepší sezonu doma v Pardubicích. Rad bych tady v budoucnu pokračoval.

Jednu chvíli jste koketoval s Dallasem Stars. Proč vám nevyšlo angažmá v NHL? Je těžké pro beka z Evropy prosadit se mezi těmi zámořskými?

Byla tam obrovská konkurence. Nebylo jednoduché se prosadit. Každým rokem přicházejí noví a noví prospekti. První rok jsem prováhal a ve druhém už jsem tam nedostal téměř žádný prostor, k tomu abych se dostal nahoru. Tak jsme se domluvili, že ukončíme smlouvu.

Jaké mají nižší či juniorské zámořské soutěže přínos pro hokejistu?

Tři roky v kanadské juniorské pro mě představovaly obrovský přínos. Řekl bych, že pro kohokoliv mladého, kdo má tu možnost tam odejít. Jak po hokejové, tak po životní stránce. Poprvé jsem musel být úplně bez rodiny. Juniorka je tam profesně na velmi vysoké úrovni. Opakuji, pro mladé kluky, je to výborná volba. V neposlední řadě se člověk zdokonalil v angličtině.

Chvíli vám trvalo, než jste se v Dynamu aklimatizoval. Dokonce se na vaší hlavu snášela kritika od fanoušků. Teď patříte k nejspolehlivějším. Jak jste vnímal tu situaci?

Snažil jsem se to nevnímat. V Dynamu jsem se cítil stejně dobře před tím jako teď. Navíc sociální sítě nesleduji.

Vystupujete jako flegmatik a tichý člověk. Jaký jste v soukromí a dokážete se rozčílit?

(směje se) Takhle na vás působím, ano? Jsem takové klidnější povahy. Nicméně, když ten pověstný pohár přeteče, tak dokážu vypěnit.