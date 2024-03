Jako vejce vejci. Nebo také jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Podobné metafory lze použít na královéhradeckou část historicky první čistě východočeské série v play off hokejové extraligy. Diváci v natřískané ČPP Aréně viděli sedm prakticky stejných třetin. Dva zápasy boje o každý centimetr ledové plochy. S jediným, ale podstatným rozdílem. Zatímco v prvním případě se radoval Mountfield až po nájezdech (2:1), tak celkově čtvrtý čtvrtfinálový duel rozhodlo Dynamo ve svůj prospěch „už“ v základní hrací době (1:0).

Pardubický gólman Roman Will vychytal první nulu v letošním play off. | Foto: Lubomír Douděra

Dynamo přepnulo na mód play off. V domácích zápasech, zejména v tom prvním, na obranu příliš nedbalo. Však také brzy prohrávalo a pak o dva. Muselo nahrnout všechny síly do útoku. Druhé utkání série už bylo opatrnější. V Hradci se pak Pardubičtí při dvoubodovém polštáři nikam nehnali. Vyčkávali, s čím přijde Hradec. Odvěký rival však také nechtěl riskovat, a tak v obou střetech padly dohromady pouze tři branky. V hradecké odvetě stačil hostům jediný zásah černým do černého.

„Viděli jsme další výborné utkání play off. Myslím, že do doby, co jsme dali gól, to od nás bylo velmi dobré. Potom nás Hradec zatlačil, ale my jsme to skvěle ubránili. Jsme rádi, že jsme zápas zvládli. Přijeli jsme do Hradce s cílem uhrát alespoň jeden zápas, což se nám podařilo. Jsme rádi, že jsme dnes zvládli zápas na 1:0. Výrazně nás podržel Roman Will. Děkuji klukům do kabiny za spoustu bloků a obětavosti,“ chválil tým trenér Marek Zadina.

Paulovič se dočkal

Hrdinou zápasu číslo 4 se stal Matej Paulovič. Komu jinému měl hokejový bůh dopřát gól. Vždyť o den dříve mu před koncem základní hrací doby nebyla branka uznána.

„Žádnou satisfakci jsem nepociťoval. To, že to tam padlo mě, nevidím nějak povýšenecky. Hlavně, že jsem pomohl týmu. Je úplně jedno, kdo z našeho týmu vstřelí gól. Nejdůležitější je, že jsme žádnou branku nedostali. Výhra 1:0 je výsledkem celé kabiny. Blokovali jsme střeli, hráli jsme jeden za druhého. Proto jsme vyhráli,“ míní slovenský útočník.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli. Manšaft máme super. Držíme po kupě. To bude i v dalším zápase důležité. Navíc Roman Will vychytal nulu. Vracíme se domů za stavu 3:1. Věřím, že v sobotu přijde plná hala a sérii ukončíme,“ maluje si Paulovič.

Euforie v Hradci. Pavelka řádil v nájezdech a Lvi mají proti Dynamu první výhru

Ve dvou zápasech hradecké mise inkasovaly Pardubice jediný gól ve hře. Při vzpomínce na první čtvrfinále to zní jako sci-fi. Tam už za dvanáct minut obdržely dvojnásobek…

„ Padá málo gólů. Každý se počítá. Jsme v play off. Nikdo nechce dostávat góly. Je to o obraně, obětavosti. Důležitý je dobrý management s pukem. V dalších zápasech nečekám nic jiného,“ tvrdí pardubický obránce Peter Čerešňák.

Utkání mezi tradičními rivaly jsou výrovnané. Nesmírně vyrovnané. Počtvrté ze čtyř zápasů skončilo utkání v konečném výsledku o gól.

„Ubojovali jsme výhru obětavostí a disciplinovaností. Máme z toho dobré pocity. Jsme si vědomi toho, že Hradec si místy vytvořil tlak. Hra se ale nějak vyvíjí. Zápas trvá šedesát minut. Někdy to tak je. Havně, že bereme výhru, za kterou jsme šťastni,“ podotýká slovenský bek.

Přežili zvýšené otáčky

Po vedoucí trefě Pauloviče, domácí svého soka sevřeli v jeho obranném pásmu. Bušili do Pardubic, jako hluchý do vrat ve snaze okamžitě vrátit stav do remízové podoby. To se Mountfieldu nepovedlo a po zbytek zápasu, vyjma přesilovek už protivníka nezatlačil.

„Jednalo se o rozhodující fázi utkání. Hradec měl tlak. Kluci to ale výborně zvládli. Za nimi stál skvělý Wilda. Přečkali jsme to. Prostě jsme to nějak ubojovali. Ve třetí třetině jsme se snažili vedení kontrolovat, což se nám víceméně dařilo,“

Pardubičtí hokejisté nevyužili ve dvou venkovních zápasech dohromady sedm přesilovek. Hradec Králové pět. Na rozdíl od pardubické části čtvrfinále tedy v početní výhodách branka nepadla.

„Oba týmy už jsou velmi dobře nachystaní na přesilovky soupeře. My ale musíme něco vymyslet. Ještě na nich zapracovat. Když vedete, naskýtá se šance odskočit ve skóre. Štve nás to, doufám, že to zlepšíme,“ velí Čerešňák.

Dynamo má mečboly. Lvy vynuloval Will, rozhodla nenápadná střela Pauloviče

Pardubice jedou ve čtvrfinále podle plánu. Doma dvakrát zvítězily a jednu výhru si přivezly z ledu soupeře. Zbývá… Hraje se až v sobotu od 17 hodin, takže oba týmy mají prostor na toho druhého něco vymyslet. Ale převratné vynálezy to nebudou. Vždyť oba celky se spolu v letošní sezoně střetly už sedmkrát. Dynamo čtyřikrát zvítězilo po šedesáti minutách a dvakrát v prodloužení. Mountfield jednou až v nájezdech. V play off se ale bere jakákoliv výhra…

„Dva zápasy po sobě jsou sice fajn, ale teď dva dny volna vítáme. Odpočineme si, doléčíme bolístky, připravíme se ně a v sobotu na Hradec znovu vlétneme,“ burcuje Peter Čerešňák.