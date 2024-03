Hezky si to namalovali… Semifinálový obrázek stačí dokreslit jedním tahem. Pardubičtí hokejisté vedou v sérii nad Hradcem Králové 3:1 na zápasy. Dynamu dílo vychází výsledkově i obchodně. Tím, že vrátilo čtvrtfinálové boje na svůj zimák, může si být jisto vyprodanou halou. Traduje se, že poslední krok bývá nejtěžší. Toto tvrzení musí vítěz základní části pro sobotní podvečer změnit. Protože do Hradce, už se nechce hráčům ani jejich fanouškům.

Atmosféra druhého čtvrtfinálového derby v Pardubicích | Video: Deník/Zuzana Hronová

Tipsport extraliga – 5. čtvrtfinále: HC Dynamo Pardubice – Mountfield HK Sobota 17:00, enteria arena. Dosavadní zápasy série: 5:4 p.p.a 3:2 (doma), 1:2 s.n. a 1:0 (venku).

Kam se podělo to kreativní Dynamo? Odborníci i hokejová veřejnost žasnou, jak se útočně laděný tým může přes noc, v tomto případě v play off, změnit na obranného specialistu. Až by se dalo říct, že by se mohl Třinec, který zavedl dobývání titulu hrou odzadu, od Pardubic učit. Oba hradecké zápasy na rozdíl minimálně od prvního pardubického rozhodně nebyly lahodné pro oko diváka.

„Asi by se to dalo nazvat totálním play off hokejem. Nikdo nechce udělat sebemenší chybu, na ledě se tak nenajde prostor na přečíslení. Například v celém čtvrtém zápase nebyl jediný samostatný únik,“ připomíná pardubická hračička Lukáš Radil.

Pojďme si náladu ještě zlepšit!

Při podobném stylu jeho hokejové srdce krvácí, ale i on se umí podřídit taktice svého mužstva. Čtvrtfinálová série je neuvěřitelně vyrovnaná. Všechny zápasy skončily rozdílem jediné branky.

„Zaskočilo mě, jak je to těžké. Hokej je hodně fyzicky náročný. Vlastně i psychicky. Na druhou stranu před vypuknutím série bylo těžké něco očekávat. Jedná se o první takovou sérii v historii v takto velkém derby, takže to asi odpovídá možná tomu, co si všichni fanoušci přáli. Nerozhodnuté skóre až do posledních chvil zápasu,“ poukazuje hbité křídlo druhé pardubické formace.

Jeho tým se ocitl v ideální situaci, pravda mohla být ještě ideálnější, kdyby v Hradci Králové vyhrál oba zápasy. Nicméně může ukončit sérii v domácím prostředí. S nadsázkou se dá říct, že pardubičtí hokejisté musejí vyhrát už jen kvůli svým divákům. V ČPP Aréně je totiž viditelně nepřátelštější prostředí než v Pardubicích a vracet se tam, se už nikomu nechce. Koneckonců hráči, když odjíždějí z ledu, tak cestou do své kabiny musí absolvovat uličku hanby. Ve východočeském překladu: projít pod hradeckým kotlem. V pátém střetnutí budou mít naopak za zády fanoušky, které je milují.

Dávno dopředu bylo jisté, že enteria arena bude podeváté v řadě v play off vyprodaná. Před dvěma domácími zápasy s Mountfieldem se o to postarali fans Dynama šestkrát v loňské sezoně s Olomoucí a především Třincem.

„Jsme rádi, že jsme zase doma. Na zápas se strašně všichni moc těšíme. Na tu atmosféru, kterou vytvářejí naši fanoušci. Lidi jsou tady strašně nažhavení ten Hradec už ukončit. Víme, jak důležitý zápas nás čeká. A rovněž v našem týmu je velké sebevědomí sérii zavřít. Samozřejmě máme pokoru, protože utkání bude obrovsky těžké. Nálada v týmu je ale skvělá. Tak si ji hlavně nejděme zítra pokazit. Pojďme si ji ještě zlepšit,“ velí Lukáš Radil.