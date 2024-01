Další z NHL do party. Richard Pánik je po Martinu Kautovi a Liboru Hájkovi třetí letošní posilou Dynama Pardubice. Všechny tyhle pány pak spojuje fakt, že mají za sebou zkušenosti z nejprestižnější hokejové soutěže na světě. Právě první jmenovaný se vůbec poprvé po trejdu z Třince představil před domácími fanoušky. Ti mu po vítězství 5:3 věnovali potlesk i slova chvály za předvedený výkon.

Richard Pánik si se spoluhráči užil děkovačku po vítězném zápase proti Třinci. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Premiéra a hned vítězná. To se podařilo jak Marku Zadinovi, tak i Richardu Pánikovi. Oba si totiž zažili první zápas před domácími fanoušky. Zadina ve funkci hlavního trenéra a Richard Pánik jako člen elitní formace Dynama. Musí se nechat, že lepší představení před domácími fanoušky si nemohli přát. V první třetině Pardubice vedly již 3:0 a během dalších dvou dvaceti minut dotáhly utkání k vítězství 5:3. Richard PánikZdroj: HC Dynamo Pardubice

"Tři body jsou doma. Beru to pozitivně. Herně to sice ještě nebylo podle představ, protože to bylo narychlo a taky proti bývalým spoluhráčům. To se ale zlepší a těším se už na další utkání," říkal po zápase Richard Pánik a nakousl, jaké to bylo hrát proti svým ex-parťákům: "Bylo to celkově zajímavé. Nikdy jsem to nezažil. Už jsem ale rád, že je to za mnou a dopadlo to vítězne."

Pánikova vítězná premiéra v dresu Dynama. Fanoušci poděkovali Ciencialovi

Slovenský útočník, který je čerstvě v barvách východočeského týmu, si pochvaloval i atmosféru, která atakovala hranici deseti tisíc návštvěvníků.

"Já už jsem si všiml, že tady je atmosféra neskutečná. Fanoušci jsou hlasitý a skvěle nás podporovali. Těším se už na další zápasy," užil si podporu domácích fanoušků a vyjádřil se i k speciální děkovačce, která na něj čekala po utkání: "Popravdě jsem nevěděl, co dělat, tak jsem se ptal golmanů. Bylo to moc milé, že mě takhle hezky přivítali."

Fanoušci Dynama si pochvalovali Pánika i na sociálních sítích.

Jiným fanouškům se líbil jak výkon slovenské posily, tak i celého týmu, který se popasoval s odchodem trenéra Varadi nejlépe, jak mohl.