DOPLNĚNO O HLAS/Tak nic. Zatím? A maximální počet. Třinec si nenechal zkazit poslední domácí utkání sezony. Pardubické hokejisty dvě třetiny téměř k ničemu nepustil. Otevřel skóre a pak už si vývoj zápasu pohlídal. Jediný gól Východočechů přišel pozdě. Rozhodnutí tak musí padnout v neděli večer na ledě Dynama.

Finále play off hokejové extraligy - 6. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice, 26. dubna 2024, Třinec. (zleva) Tomáš Zohorna z Pardubic a Miloš Roman z Třince. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Tipsport extraliga – 6. finále: HC Oceláři Třinec- HC Dynamo Pardubice 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Branky a nahrávky: 14. M. Růžička (Voženílek, Helewka), 16. Hrehorčák (Čacho, Dravecký), 30. Vrána (Cienciala, Kundrátek), 59. Hrehorčák – 57. R. Kousal. Rozhodčí: Hribik, Šír – Lhotský, Synek. Vyloučení: 3:5, navíc Voženílek, Helewka - Musil, Paulovič 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 5 400 (vyprodáno).

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Mar. Adámek, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Polášek, Šenkeřík – Hrehorčák, Čacho, Dravecký – M. Růžička, Nestrašil, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Helewka, Vrána, M. Roman – Kurovský. Trenér: Zdeněk Moták.

HC Dynamo Pardubice: Will – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hájek, Vála, M. Houdek – Hyka, Sedlák, Pánik –Radil, Zohorna, R. Kousal – Kaut, A. Musil, Paulovič – Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Marek Zadina.

Průběžný stav série: 3:3.

Utkání začalo opatrně. Pardubičtí hokejisté se nemuseli nikam hnát a po třineckém vzoru čekali na chybu. Naopak Oceláři se prezentovali aktivnější projevem. Vyhrávali osobní souboje a soupeři moc puk nepůjčovali. Nicméně více než třináct minut nebyla k vidění žádná velká šance. A z ničeho nic udeřili domácí. Navrátilec do třinecké sestavy Růžička skryl svoji střelu z kruhu za obránce a ke smůle Dynama se tento elitní kanonýr vůbec poprvé trefil v play off. To ještě nebylo v první třetině všechno. Po dalším útočném výpadu Čacho nastřelil Willa a odražený kotouč dopravil do sítě Hrehorčák.

Na začátku druhé části hosté nevyužili první přesilovku při vyloučení Adámka, když bránu soupeře slušně ostřelovali. Na druhé straně vychytal Will po rychlém přesunu od tyče k tyči Hudáčka. A vzápětí Vála zabránil ve skórování Ciencialovi po Hudáčkově vybídnutí. Početní výhodu při vyloučení Radila i přes obléhání brány nevyužil ani Třinec. A stejný hráč putoval za katr znovu. Tentokrát se vrátil předčasně. Puk od zadního mantinelu se odrazil k Vránovi, který si mohl před zavěšením do prázdné dát kávu. Pardubičtí si však vzali trenérskou výzvu kvůli nedovolenému ataku na Willa. Video však třetí gól domácích potvrdilo. A ještě putoval Hyka na trestnou. Po skončení přesilovky zabubnoval na tyč nenápadným pokusem Šenkeřík. Další možnost výhody jednoho hráče v poli dostalo Dynamo zásluhou faulu Čacha. Nevyužilo ji celou, když na vedlejší lavici zasedl Sedlák.

Ve třetím dějstvím Zohorna najel do Kacetla a rozšířil sbírku pardubických hříšníků. Šanci zvýšit zahodil Voženílek a po jeho dorážení se strhla na ledě bitka dvou znesvářených dvojiček. V polovině této periody se zapotil Kacetl při Čerešňákově zakončení. Dynamo soupeře zatlačilo, ale Hyka sám před třineckým brankářem nedokázal přehodit jeho beton. Poté Cienciala periferně našel najíždějícího Daňa, který netrefil prázdnou klec. Necelých šest minut před koncem nabídl hostům přesilovku Helewka. Pardubičtí trenéři odvolali Willa a Kousal po obrovském záváru vstřelil gól naděje. Jejich gólman se vrátil, aby znovu odjel. Tuto troufalost už domácí Hrehorčák "potrestal".

"Utkání se nám moc nepovedlo. Trochu na nás dolehla tíha okamžiku, což se projevilo na naší hře. První dvě třetiny nám vůbec nevyšly. Poslední třetina, respektive deset, pátnáct minut bylo dobrých. Měli jsme výborný pohyb, soupeře jsme se zatlačili. Z utkání se poučíme a co nejlépe se přichystáme na sedmý zápas doma," slibuje pardubický trenér Marek Zadina.

O majitelích zlatých prstenů se tak bude muset rozhodnout v sedmém utkání. To se uskuteční v neděli od 19 hodin v enteria areně.