VIDEO/ Vstupují do druhé stovky své existence. Přesněji řečeno hokeje v hokejovém městě Pardubice. Nechybělo mnoho, aby těch prvních sto let završili ziskem mistrovského titulu. Loňská sezona, která skončila „pouze“ bronzem, už je minulostí a Dynamo stojí na prahu další. Ročníku 2023/2024. Se starým majitelem, ale novým trenérem. Petr Dědek povolal do svého klubu Václava Varaďu, který chce udělat s týmem velké věci.

Z tiskové konference HC Dynamo Pardubice před extraligovou sezonou 2023/2024. | Foto: Deník/Zdeněk Zamastil

Pardubičtí hokejisté po letech strádání silně bušili na finálová vrata. V tom posledním okamžiku se však klika zasekla. A tak se o to pokusí nový „dveřník“, který se může pochlubit třemi tituly se Třincem. Také proto ho Petr Dědek angažoval. Hned na pět let. Václav Varaďa má k dispozici Dream Team… Bude jiná medaile než zlatá neuspěchem?

„S tímto týmem nemůžeme myslet na nic jiného než na úspěch. To jaká medaile se podaří, se uvidí. Samozřejmě každý cenný kov je úspěch a hrát finále je prostě tou třešničkou. My chceme být úspěšní,“ vyhlašuje Petr Dědek.

Václav Varada je čerstvý, protože loňskou sezonu v roli trenéra vynechal. Extraligu sledoval zpovzdálí. Vzdělával se, čerpal nové síly. V tom byl nástup na pardubickou lavičku jiný. Většinou na ni přicházeli trenéři, kteří jednu štaci ukončili, aby druhou začali.

Pardubičtí hokejisté se nechali zvěčnit před startem extraligového ročníku

„Cítil jsem, že pro mě nastala správná situace. Oslovila mě nabídka z Dynama a spolupráce s Petrem Dědkem. A také historie pardubického hokeje, která je fantastická. Pro mě v ten daný čas všechno zapadlo tak, jak mělo. Takže jsem vycítil, že je čas se vrátit. Nabídek jsem měl vícero z evropských klubů i z extraligy. Rozhodl jsem se pro Pardubice, protože jsem je vnímal jako nejlepší volbu. Cítím, že to spojení bude fungovat. A hrozně se na práci těším,“ vyznává se Varaďa.

Už před nástupem měl jednu nespornou výhodu. Pardubický tým se téměř neproměnil. Odešli pouze gólman Frodl a útočník Matýs.

„Tým zůstal pospolu, což je velice důležité. V loňské sezoně vyhrál základní část. V podstatě válcoval zbytek extraligy. Vyjma samotného konce základní části. Věřím, že s tímto týmem, když se udělají korektury a zapracuje se na detailech, tak se dokážou velké věci. Pro to jsem tady. Vnímám, že je od sebe očekávají i samotní kluci. Vnímám, že tým je zralý na úspěch. K tomu je pochopitelně zapotřebí, aby se sešla sousta věcí. Patří k nim pokora i respekt vůči soupeřům, kteří jsou kvalitní. A budou kvalitní. Určitě se neporazí sami,“ podotýká Varaďa.

Ryzí útočník Rákos šlehl a pak poprvé v dlouhé kariéře přejel na stranu obránce

Rukavici svým extraligovým soupeřům hodilo Dynamo ještě před sezonou. V Lize mistrů je nejlépe postaveným tuzemským klubem a patří k nejúspěšnějším v celé soutěži. Ještě před vstupem do Champions Legue obhájilo prvenství na Dolomiten Cupu.

„S přípravným obdobím můžeme být spokojeni. Odehráli jsme výborný turnaj v Itálii a těžké zápasy s evropskými soupeři, kteří hrají ve svých soutěžích nadstandard. Hrát v Evropě pro nás bylo posilující a skvělé odehrát tak těžké špíly, před začátkem extraligy. Jsme rádi za to, že můžeme být součástí Champions League. Uděláme maximum pro postup do další fáze. Kvůli zraněním která nás postihla, což hokej přináší, jsme hráli v trochu obměněné sestavě. Dostali prostor kluci, kteří bojují o svá místa. Nějakým způsobem si sedají i jednotlivé lajny. Jsme rádi, že jsme odehráli kvalitní utkání,“ zmiňuje hlavní pardubický trenér.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Rozpočet přes čtvrt miliardy

Varaďa má k dispozici našlapaný kádr. Musí pracovat s hráči tak, aby někdo neměl pocit, že je méně důležitý.

„To je kouzlo trenérské práce. Vnímám to hodně pozitivně. Naopak se na to těším a beru to jako ohromnou výzvu. V mých očích má každý hráč v týmu svou roli, kterou já od něj očekávám. Budu chtít, aby se každý jedinec neustále zlepšoval a rozvíjel v tom, v čem je dobrý. Někteří kluci to celkem logicky odnesou menším prostorem na ledě. Zase ale budou mít svoji důležitost ve speciálních týmech. Ti druzí dostanou větší prostor a bude jen na nich, jak se s tím popasují. Jestli tým potáhnou. Je suprové mít čtyři zdravé útoky, na které se můžete spolehnout. Každá lajna může dát gól a na druhou stranu každá umí i bránit. Ve správný čas udělat něco, co je pro tým prospěšné,“ říká Václav Varaďa, který dodává:

„Je velký rozdíl hrát v pohodě a hrát na pohodu. Takhle k tomu přistupuji a tohle od našich hráčů očekávám. Fakt je v tom obrovský rozdíl. Zakládám si na tom, abychom byli v pohodě a ne abychom hráli na pohodu.“

Cienciala vyměnil sladké koláče za slané šneky. Přihrávky za góly měnit nechce

K pohodě týmu jistě přispívá fakt, že klub se nemusí obávat o nedostatek peněz ani diváckou podporu, což se potvrdilo i v Lize mistrů. Na vcelku „bezvýznamné“ zápasy dorazilo v průměru přes pět tisíc diváků. Polovina kapacity haly… Jaký je tedy rozpočet pardubického klubu?

„Rozpočet je 300 milionů. Kromě áčka v něm jsou zahrnuty B tým, mládež, pronájem haly. Zkrátka veškeré výdaje a příjmy HC Dynamo Pardubice. Některé kluby uvádí rozpočet bez arény a bez těch dalších věcí okolo. Náš rozpočet narostl, ale… V loňském roce jsme se rozšířili o první ligu, to je skok o nějakých pětadvacet milionů. Potřebujeme mít také široký kádr, protože víme, že když přijdou zranění, tak ho musíme doplnit kvalitními hráči. Ta strategie je jasně nastavená. Samozřejmě to něco stojí. Dynamo chce být úspěšným klubem. To znamená, že potřebuje mít dobré hráče. A to se nám podařilo,“ má jasno Petr Dědek.

Náš tým je poměrně dost silný. Dynamo může dojít daleko, míní obránce Vála

„Investujeme do značky Dynamo. Dobří hráči a dobrý trenér prodávají vstupné i merchandising. Tím jak klub roste, tak přicházejí noví partneři. Přicházejí nové příjmy, se kterými jsou také spojeny výdaje. Myslím si, že ta cesta je správně zvolená a rádi bychom měli do budoucna vyrovnaný rozpočet. Roky covidu nám v tom udělaly trochu nepořádek, ostatně jako v každém klubu a celém sportovním odvětví. Věřím, že do budoucna uděláme rozpočet vyrovnaný. A když tam ta díra ještě bude, tak ji budou muset zalepit akcionáři,“ tvrdí vlastník Dynama.

Už na začátku sezony ho může hřát u srdce jeden rekord. Pardubičtí fanoušci se postarali o to, že enteria arena je ze dvou třetin vyprodaná na celou sezonu. Ano, prodalo se hodně přes šest tisíc permanentek.

„Dynamo se může pochlubit obrovskou historií. Díky tomu tady můžeme být. Klub má ambice. Kdybychom je neměli, tak hráči jako jsou Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka, Roman Will, tak tady nebudou. Nebude tady ani Václav Varaďa. Budujeme klub, jeho sílu, jeho značku. Proto nám také fanoušci věří a pomáhají nám. Jsem rád, že máme takové fanoušky. Že si každý rok koupí více a více permanentek, a tím tvoří v tomto ohledu rekordy. Věřím, že jim to hráči vrátí atraktivní hrou a především výsledky,“ přemítá Petr Dědek.