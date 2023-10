Čekání je u konce. Roman Will si na své první čisté konto v sezoně musel počkat, ale proti Karlovým Varům si ho pardubický gólman už nenechal vzít. Připsal si devatenáct zákroků a ukázal, že patří mezi největší brankářské hvězdy v Tipsport extralize. Dynamo tak opět potvrdilo fakt, že je nejméně inkasujícím týmem v lize a pokračuje v přesvědčivých výkonech. Díky výhře 3:0 v KV Aréně nadále setrvává na špičce tabulky a na druhý Litvínov má nyní bod náskok.

Děkovačku v KV Aréně řídil po zásluze Roman Will, který byl vyhlášen i nejlepším hráčem Pardubic v zápase. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Lukáš Radil zažívá výborný vstup do sezony, což potvrdil i proti Karlovým Varům. Po dvoubodovém půstu totiž oslavil další branku, kterou poslal Dynamo do těsného vedení. Dobrou formu si přenesl z pátečního vítězného zápasu i Robert Říčka, který připravil gól pro Lukáše Sedláka. Vítězství poté potvrdil v závěrečné třetině David Musil ránou od modré.

„Samozřejmě jsme rádi za tři body, protože Vary od začátku sezony podávají dobré výkony, i ty výsledky tomu nasvědčují. Víceméně chci klukům poděkovat, protože předvedli zkušený výkon. Hlavně ta třetí třetina byla skvěle zvládnutá. Není náhoda, že jsme nedostali gól, kluci se na to nadřeli. Bylo důležité, že jsme zvládli i oslabení. Gratulace klukům za to, jak to zvládli,“ těšilo asistenta trenéra Pardubic, Aleše Krátošku.

Slova svého trenéra potvrdil i brankář Roman Will: "Jsme rádi za tuhle výhru, protože to byl těžký zápas. My jsme však dobře dodržovali taktiku našich trenérů a myslím si, že zhruba od poloviny zápasu už jsme si výhru pohlídali. Byl to zkušený výkon."

Souboj starých známých vyšel lépe Dynamu. Frodl musel třikrát lovit puk ze sítě

Úvod utkání ale napovídal, že si Dynamo nebude odvážet body z karlovarského ledu snadno. Domácí tým byl velmi aktivní a opticky vypadal lépe než tým hostů. Pardubice se však mohly spolehnout na svoji stálici v bráně, která opět ukázala, že patří mezi největší gólmanské hvězdy v extraliize.

"My jsme s tím počítali, že Vary na nás vlítnou, jelikož to je hodně bruslivý tým. Kluci přede mnou mi však pomohli, když výborně blokovali. Jak čas postupoval, tak jsme přebírali otěže a závěr jsme takticky zvládli," vrací se k průběhu pardubický strážce tří tyčí.

Jak již bylo zmíněno, tak Roman Will se dočkal první nuly v této sezoně. Nakročeno k čistému kontu měl už v několika jiných zápasech, ale soupeři se alespoň jednou vždy prosadil…

"Upřímně to neřeším. Věděl jsem, že ta nula dřív nebo později přijde. Já se snažím statistiky moc neřešit, a kdybychom celou sezonu vyhrávali s jednou obdrženou brankou, tak budu rád," rozkryl své priority gólman Roman Will.

VIDEO: Hockeytown ve všech ohledech. Dynamo poděkovalo osmi hrdinům

Dynamo vítězstvím proti Energii potvrdilo obrovskou formu. V posledních patnácti utkáních, včetně Ligy mistrů, totiž bodovalo. V kabině tak musí být naprosto ideální atmosféra…

"To se těžko hodnotí, jestli jsme v maximální pohodě. Máme kvalitní kádr a je o nás dobře postaráno. Máme deální podmínky, abychom byli úspěšní a jsme rádi, že to potvrzujeme," dodává na závěr jednička pardubického týmu.

Zdroj: Youtube