Už se jenom čtyřikrát vyspíte… Pardubičtí fanoušci netrpělivě očekávají finálovou sérii. První zápas před jejich zraky je na pořadu dne 16. dubna. Stále však nevědí, proti komu budou své miláčky tlačit za mistrovským titulem. Po dvanácti letech. Třinec totiž ve čtvrtek v epickém utkání srovnal dorovnal stav série se Spartou na 3:3. Pro zajímavost: Davidem Ciencialou. V lednu ještě hráčem Dynama. O finálovém soupeři Pardubic se tak rozhodne až zítra v Praze.

Po loňském semifinále Pardubice přikryl černý prapor. Letos už jsou ve finále. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

To by jeden neřekl, kolik času se dá vyšetřit v play off… Pardubičtí hokejisté ho mají minimálně dvojnásobně více než v základní části. Ale delší volno si zařídili sami. Ve čtvrtfinále vyprovodili Hradec Králové s jednou újmou na cti. No a o kolo dále Litvínov dokonce bez ztráty kytičky.

„Čas před finále trávíme podobně jako před play off i před semifinále. Nejdříve to bylo dvanáct dní času na relaxování i přípravu a potom osm. Teď máme k dobru jedenáct dní. Kluci dostali nějaké volno na odpočinek a pak jsme se vrátili do tréninkového procesu,“ popisuje pardubický trenér Marek Zadina.

Marek Zadina s trofejí pro vítěze základní části. S jedním pohárem se však pardubičtí hokejisté nehodlají smířit.Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Třinec se nikdy nevzdává

Sytý hladovému nevěří… Toto české přísloví by se dalo předělat na hokejové Třinec či Sparta Pardubicím nevěří… Oba účastníci druhé semifinálové série totiž ne a ne skončit. Ne a ne si odpočinout. Především Oceláři v play off neslezou z ledu.

„Samozřejmě moc dobře víme, že Třinec bude zítra hrát čtrnáctý zápas za necelý měsíc. To už je velká porce. Nicméně v play off hrajete srdcem, a tak tu únavu moc nevnímáte. Jinými slovy nemyslím si, že by byli hráči unavení,“ říká.

Na druhou stranu, ať už postoupí Sparta či Třinec, tak pro finále budou oba týmy rozjeté.

"Samozřejmě náš soupeř bude v zápasovém tempu, ale. Myslím si, že my trénujeme kvalitně. Připravujeme se na oba dva soupeře. Budeme dobře nachystaní,“ vzkazuje Zadina.

Finálových sérii už Marek Zadina odtrénoval, tedy v roli asistenta, a odehrál několik. Ordinuje před nimi nějakou speciální přípravu?

„Když vám něco funguje, vy se toho držíte, tak není potřeba. Připravujete se na soupeře, ale hlavně se musíte soustředit sami na sebe.“

Zadina pomáhal budovat zázračný systém Třince. Teď stojí na opačné straně

Tak koho pane trenére? Tušíte, který ze soupeřů vám připadne pro finále?

„Tušili jsme. Teď už to ale netušíme (usmívá se). Včera se situace zamotala a jde se do sedmého zápasu. Kluci jsou profíci a je jedno, s kým budeme hrát. Jestli chceme vyhrát titul, tak prostě musíme porazit každého soupeře. Už jsme v tomto ohledu vytrénovaní. Před čtvrtfinále se nám nabízeli tři soupeři. Před semifinále jsme se chystali na scénář Litvínov nebo Brno. Takže teď se připravujeme na Spartu a Třinec. Nic nás nezaskočí,“ tvrdí.

Marek Zadina v Třinci působil dlouho. Získal s ním tři tituly v roli asistenta. Nad vyrovnávací brankou Daniela Voženílka vteřinu před závěrečnou sirénou se ani nepodivoval. Nejlépe ví, jakou mají Oceláři vnitřní sílu.

„Znovu se potvrdilo, že v play off nevíte, co se stane. Musíte hrát celých šedesát minut. Nesmíte vypustit ve hře žádný detail, žádný kotouč. Třinečtí jsou čtyřnásobní mistři republiky, takže tou silou disponují. Velkou roli hrají také zkušenosti s podobnými zápasy. Dalo se tak nějak očekávat, že budou Spartě odolávat, ale že srovnají stav z 0:3 na 3:3… Teď je rozhodující zápas naprosto otevřený,“ má jasno Zadina.

Přesto celá hokejová veřejnost by si přála raději velké finále Pardubice vs. Sparta. Třinec už někoho svou otravnou hrou přestává bavit.

„Vidím to podobně. Jenže celá republika také vidí, že se Třinec prostě nikdy nevzdává a furt bojuje. Takže uvidíme, jak to dopadne. Oba z těch týmů jsou kvalitní a těžcí soupeři. Očekávám výborné zápasy, výbornou sérii.“

Zklamání už nechtějí zažít

Buď jak buď pardubičtí hokejisté budou ve finále mírným favoritem. Už jen proto, že základní část ovládli s rekordním počtem bodů a zároveň v play off prohráli jenom jeden zápas. Doma pak z pěti ani jediný.

„Určitě to pomáhá psychické pohodě. Čtvrtfinále i semifinále jsou úspěšně za námi. Teď už nás čeká pouze finále. Ale bude to hrozně těžké. Nicméně se na souboje těšíme a připravíme se na to, co nejlíp můžeme,“ slibuje kouč.

Síla Dynama? Mají to dobře nastartované, říká Čech. Boss Dědek je jako Abramovič

Jeho svěřence čeká poslední schod ke zlaté. Je tu ale soupeř. Zatím neznámý…

„Každý si chce na ten pohár sáhnout. Nikdo vám tudíž nedá nic zadarmo. Udělá vám to nejtěžší, jak může,“ opakuje starou pravdu.

Tak si to pojďme zrekapitulovat. Pardubice se probojovaly po výsledcích 4:1 a 4:0 na zápasy. Navíc po dlouhých dvanácti letech a pro některé hráče se jedná o první finále. To, aby jeden krotil euforii…

„Je jasné, že kluci jsou natěšení a správně nabuzení. Finále už vyhlížejí. Nálada v kabině je dobrá. Necítím z nich ani přehnanou euforii či nervozitu. Držíme to pod kontrolou. Všichni hráči jsou zkušení a někteří se skvělými kariérami. Nemyslím si, že by se báli a nechali přerůst to těšení v něco, co by nám mohlo uškodit,“ míní Zadina.

Nováček zvládl první sérii na jedničku. Klukům patří obrovský dík, chválí Zadina

Je tady jedno velké varování. Vítěz základní části zvedal nad hlavu i druhý pohár naposledy před osmi lety.

„O tom vůbec nepřemýšlíme. Základní část skončila před měsícem a půl a teď je tady nová soutěž. My se soustředíme na každý zápas a nějakou historii fakt neřešíme,“ zdůrazňuje.

V loňském roce ztroskotalo Dynamo právě na Třinci. „Už“ v semifinále. Zdá se, ale že je pardubický tým dál než před rokem. Nejenom co se fázích ve vyřazovacích bojích týče…

„Kluci jsou více nastavení, že nechtějí prohrát, že chtějí vyhrát titul. Zažili si zklamání po sedmém zápase. Moc dobře si ten moment pamatují a už ho nechtějí zažít. Myslím si, že se po mentální stránce hodně posunuli. Je to vidět v zápasech, kdy ztrácíme ve skóre. Jsme schopni reagovat a ten vývoj otočit. Vnitřní síla a víra kluků se posunula. Vědí, že nemohou vypustit, žádný detail, kotouč, souboj, protože i ta sebemenší chyba může rozhodnout zápas i sérii,“ konstatuje Marek Zadina.