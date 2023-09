Zlepšit si domácí bilanci. S tím vyjeli pardubičtí hokejisté na led proti norskému mistrovi Stavanger Oilers. Nutno říct, že úkol splnili na výbornou. Od úvodních minut Dynamo dominovalo, což potvrzuje konečný výsledek 5:1. Na velké odpočívání není však čas. Již zítra od 16:30 přivítají svěřenci trenéra Varadi německý Ingolstadt.

Tomáš Hyka hodnotí jeho dvoubodový večer proti Stavanger Oilers. | Video: HC Dynamo Pardubice

O tom, že Pardubice si jdou za vítězstvím, bylo jasno již v úvodních chvílích zápasu. Během sedmi minut si vypracovaly několik šancí, ale úspěšný byl až Tomáš Hyka z první přesilové hry, když vymetl pavučiny. Na něj ve druhé početní výhodě navázal David Cienciala.

I druhá část utkání byla na branky plodná, jelikož Robert Kousal s Janem Mandátem navýšili na čtyřbrankový rozdíl. Nutno říct, že i Oilers se postupně dostávali do ofenzivních příležitostí. Dlouho však odolával výborným výkonem Milan Klouček. Toho prostřelil až Bjerke, který sice napoprvé neuspěl, ale z dorážky se již prosadil.

Razítko na vítězství pak dal ve třetím dějství Zeman v samotném závěru utkání, když využil chybu norského brankáře.

Povedený výkon viděl svého celku viděl i trenér Václav Varaďa, kterého především potěšila produktivita.

„My jsme do toho zápasu vstoupili dobře, vytvořili jsme si příležitosti, donutili jsme hosty k faulům a dali jsme branky, kterými jsme odskočili. Dodaly nám trochu klidu a za stavu 2:0 ve druhé třetině Milan Klouček chytil pár příležitostí při jejich přesilovce a my jsme byli schopni hned po buly dát třetí gól, který tak nějak zlomil ten zápas,“ hodnotil výkon svého týmu trenér Václav Varaďa.

Jedním ze strůjců tohoto vítězství byl i Peter Čerešňák, který si připsal dva body za dvě asistence při početní výhodě svého týmu.

„Směřuje to tam, kam bychom chtěli dojít. Pro sebevědomí je to hrozně důležité, že jsme se prosadili z přesilovek. Každý soupeř je však jiný a musíme nadále na sobě pracovat,“ říká Peter Čerešňák, který si v zápase se Stavangerem oblékl speciální dres pro kanonýra svého týmu: „Jelikož nehrál Dvořka (Tomáš Dvořák) a Adam Musil, tak to padlo na mě. Nijak speciální váhu jsem tomu ale nedával.“

Na odpočívání není čas. Pardubičtí hokejisté již dva dny po svém vítězství nad norským mistrem odehrají poslední zápas Ligy mistrů v zářijovém termínu. Soupeřem bude německý ERC Ingolstadt, který v loňském ročníku Deutsche Eishockey Liga skončil na druhém místě.

Zápas odstartuje zítra v netradičním čase od 16:30. Předtím se diváci mohou těšit na nabitý program.