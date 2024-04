Pardubičtí hokejisté si počínají v semifinále dominantně. Po přečtení této věty v kontextu s výsledky obou zápasů 2:1 a 3:0 až po dvou brankách do prázdné brány si může leckdo klepat na čelo, ale jasná herní převaha je na straně Dynama. Výkon litvínovského týmu přifukuje fakt, že soupeř při svém vedení rezignuje na hru dopředu a spíše se soustředí na bránění výsledku. Jinak by se mu Verva v ofenzivě nevyrovnala. A pustit se s vítězem základní části do otevřené partie by mohlo skončit pro Severočechy rychlým krachem.

Pardubičtí hokejisté si nenechali Litvínovem ani jednou sebrat výhodu domácího prostředí. | Foto: Deník/Luboš Jeníček a Milan Křiček

A proč jsou Pardubice v semifinále výrazně lepší? Spoluhráčům kryje záda v reprezentační formě čapající Roman Will. Na vypjaté zápasy play off jsou hráči Dynama vysoce disciplinovaní. Vyhýbají se jim zranění. Tým vede zajíc – lišák Marek Zadina. A když může vstřelit gól kdokoliv, tajenka úspěchu je doluštěna. Jenom ty přesilovky, to je zatím velký semifinálový kámen úrazu.

Kázeň musí být

Pouze dvě dvojky za sto dvacet minut. Už v základní části patřilo Dynamo k nejslušnějším týmům. V tabulce kázně obsadilo třetí místo. Čtvrtfinálová série s Hradcem Králové byla vyhrocená a krotit emoce v derby je vždy náročné. Nicméně to nebylo tak hrozné… V pěti zápasech vyfasovaly Pardubice pětadvacet dvouminutových trestů. Několik z nich za vzájemné potyčky. Trenér Marek Zadina a spol si ale před vypuknutím semifinálových bojů byli moc dobře vědomi toho, že prakticky jedinou zbraní Litvínova jsou přesilové hry. Své hráče nabádali k disciplíně a oni jejich pokyny na ledě splnili. V prvním duelu dokonce zůstali s čistým trestním rejstříkem. První nedovolený zákrok (lépe řečeno odpískaný) vyprodukovali až před polovinou druhého střetu. Zápasy tradičních soupeřů snad ani nepřipomínají vyřazovací boje. Zatím totiž nedošlo k jediné šarvátce ani vzájemné bitce.

V reprezentační formě

Moc se mu chce na domácí mistrovství světa… Pardubický brankář Roman Will se v play off rozchytal do reprezentační formy. První nulu vychytal ve druhém zápase (čtvrtém v sérii) v Hradci Králové. V semifinále sice inkasoval jako první, v polovině vstupního duelu, jenže dalších sto deset minut si na něm litvínovští nájezdníci vylámali všechny zuby. Pravda, někdy při něm stojí všichni svatí, co mají v popisu chránit muže s maskou, ale štěstí nejen ke sportovnímu životu patří. Vypočítat průměr jeho obdržených semifinálových branek na zápas je úloha pro žáky prvního stupně. Tedy 0,5. S úspěšností už je to o něco složitější. Will propustil do sítě jedinou ze šestačtyřiceti střel, a to ještě tečovanou. Tedy číslo 45 se vydělí 46 a vynásobí stem. Výsledek? Úchvatná procenta 97,82. Pro zajímavost: druhé utkání navštívili reprezentační trenéři v čele s expardubickým Radim Rulíkem.

Jasná převaha, gólová dřina. Dynamo nakonec venkovní kouzlo Litvínova odčarovalo

Zdraví drží, zaklepat…

Hygia je v Pardubicích doma… Jako na konstrukci branek gólmana Willa sedí hokejoví bohové, tak celý pardubický tým chrání řecká bohyně zdraví. Jedním z faktorů uspět v play off je mít zdravý kádr. Hokejisti jsou tvrdí chlapíci, takže je nějaký ten šrám nerozhodí. Navíc mají posunutý práh bolesti, protože jinak by tento sport nemohli vykonávat. Dynamo zatím nemuselo řešit jediné závažné zranění. Drobné „oděrky“ rychle ošetřil týmový lékař Pavel Holeka. Před druhým zápasem s Litvínovem sice vypadl ze sestavy Richard Pánik, ale spíše než o zdravotní problémy se jednalo o nucený odpočinek po interní události.

Tomáš, Matej, Ondřej nebo

Může rozhodnout kdokoliv. Pardubický tým nemá hráčskou slabinu. Všechny čtyři útočné řady jsou rovnocenné. Členové třetí i čtvrté lajny Dynama by v některém jiném extraligovém klubu klidně mohli zastávat role v jedničce či dvojce. Ze čtvrtfinále do semifinále si právě oni přenesli střeleckou formu. Zatímco první a druhé formace se na ledě střetávají s podobně silnými litvínovskými řadami, tak další dvě mají navrch. První duel rozhodli (ne)tradiční střelci. Nejdříve vyrovnával svoji druhu brankou v play off Matej Paulovič a vítěznou trefu zaznamenal v třetí třetině obránce Ondřej Vála. Jeho originální výpad do obrany protivníka mu připsal druhý zásah v letošních vyřazovacích bojích. Druhé utkání rozsekl gólem do šatny Tomáš Vondráček. Již čtvrtým v play off. On je osobitým příkladem toho, že jeho vyobcování mimo základní sestavu bylo velkým omylem bývalého kouče Václava Varadi. Naopak jeho nástupce Marek Zadina si ho vyžádal a dvojnásobný mistr ligy splácí důvěru, jak jen nejlépe může.

Vondráček vykoledoval druhé semifinálové vítězství. V bráně čaroval Will

Přesně ví, kdy a co

Trenér zajíc… Pardubický hlavní kouč Marek Zadina má sice tři tituly se Třincem, ovšem „pouze“ v roli asistenta. Zdá se, ale že byl pilným žákem. V dosavadním průběhu play off si počíná jako ostřílený mazák. Semifinále svého týmu řídí jako po dvacetileté praxi. Když je potřeba tak zavelí do útoku a naopak umí své svěřence pořádně nahnat do obrany. Fanoušci ofenzivního hokeje si pomalu přejí, aby jejich miláčci prohrávali, nebo drželi remízový stav. Za těchto situací se totiž valí na bránu Mateje Tomka jeden útok za druhým. Skoro to vypadá, že kdykoliv Pardubice chtějí, tak hravě přepnou na vyšší obrátky. Jakmile ale vedou, tak se stáhnou do obranné ulity a vyčkávají na brejky. A že jim to letos ve vlastním pásmu jde… Svým pojetím v tu chvíli silně připomínají tým, který si tímto stylem dokráčel v posledních čtyřech sezonách čtyřikrát k mistrovské koruně. A kde že to Marek Zadina asistoval?

Post Scriptum

K dokonalosti ale chybí pardubickým hokejistům daleko. Bez využitých přesilovek, pravděpodobně sérii s Litvínovem přežijí. Co ale případně ve finále, jestli do bojů o zlato postoupí? Vždyť v play off využili pouze dvě početní výhody. Ne ty klasické, nýbrž dvojnásobné. V sérii s Mountfieldem HK. Proti Vervě se dostali k pěti a především herní projev v těchto výhodných situacích byl z pohledu Dynama tristní.