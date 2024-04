Dva kroky (od)do finále. Tato věta se honí hlavami pardubických hokejistů. Jasně, budou tvrdit, že jdou zápas od zápasu a že je zajímá pouze třetí semifinálové utkání s Litvínovem. Však také proč myslet na čtvrté, když ve třetím ještě nemají odpracováno… Nicméně počty jsou jednoduché. Po dvou domácích výhrách už mohou sérii ukončit na severu Čech v tom nejkratším možném termínu.

Hokejové utkání druhého semifinále Play off Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC VERVA Litvínov v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Semifinále - 3. a 4. zápas: HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice Čtvrtek 17:30 a pátek 19:00, stadion Ivana Hlinky. Stav série: 0:2, dosavadní zápasy: 1:2 a 0:3.

Pardubický klub nechce ponechat nic náhodě. Datum třetího utkání je sice 4. dubna, jenže autobus s velkým písmenem D se objeví na Mostecku už dnes.

Jsme rádi, že máme takové podmínky, abychom vyrazili k zápasu o den dřív. Můžeme tam přespat a v klidu se nasnídat. Z toho plyne, že si užijeme ještě nějaký volný čas. Je super, že nemusíme trávit půl dne na cestě v autobuse. Vždy je pohodlnější, že když si může sportovec před utkáním lehnout do postele na pokoji, než sedět dvě a půl hodiny v autobuse,“ míní pardubický útočník Patrik Poulíček.

Dynamu se cestuje na sever Čech bez zavazadla v podobě prohry v pardubické části semifinálové série. Vedení 2:0 na zápasy vypadá jako jednoznačné.

„Jsme v semifinále. Tam už je každá série těžká. Zápas jsou možná méně urputnější a vyhecovanější než s Hradcem, ale je to náročné. Hraje se nahoru - dolů a jedná se o vyrovnaný hokej. Rozhoduje každá chyba, každý gól. Jsme rádi, že pozitivní skóre je zatím na naší straně. Budeme dělat všechno pro to, aby to tak zůstalo i po nadcházejících dvou venkovních zápasech,“ slibuje hráč s áčkem na dresu.

Oba týmy se v letošní sezoně potkaly již šestkrát. Pardubice se v Litvínově přestavily dvakrát. Poprvé tam ještě pod trenérem Václavem Varaďou prohrály, ve druhém případě s Markem Zadinou už byly úspěšné. Mají se čím překvapit, nebo bude k vidění podobná hra jako v dosavadních semifinále?

"Nemyslím si, že to bude jiné. Možná ještě tak rozměrem hrací plochy. Ale podle mě budou zápasy úplně stejné jako u nás doma. My si chceme pozitivní věci přenést i do venkovních zápasů a poučit se z chyb, které dělali doma. Abychom venkovní duely zvládli a tu sérii ukončili už v Litvínově."

Dělníci ledu

Menší hřiště. Výhoda pro tým, který nemusí za každou cenu vyhrát a tudíž se hnát dopředu, či naopak?

Každopádně musíme počítat s rychlejším přístupem hráčů soupeře. Budeme mít méně času na rozhodování. Musíme naši hru zjednodušit,“ tuší pamětník čtvrtfinálových bitev z roku 2015.

Verva je známá tám, že na užším kluzišti na soupeře od začátku vlétne. To si koneckonců už Dynamo v letošní sezoně na stadionu Ivana Hlinky zažilo.

„Každý domácí tým chce vytvořit co největší tlak na soupeře. Navíc s pomocí fanoušků, kteří jsou mimochodem v Litvínově také skvělí, se snaží vytěžit z toho úvodního tlaku. Navíc mají výborný pohyb na ledě. Musíme se připravit na to, že nás to čeká a poprat se s tím,“ velí „Poula“.

Poulíček je členem formace, která rozhoduje zápasy ve prospěch svého Dynama. Jeho parťáci Vondráček s mandátem jsou v neuvěřitelném laufu. Všichni tři jsou neumdlévajícími bojovníky. To je přesně to, co zápasy v play off vyžadují.

„Jsme rádi, že nám to šlape. Jsme si vědomi toho, že nám to jde a věříme si. Na ledě se snažíme co nejvíce spolu komunikovat a vysvětlovat si různé věci, různé situace. Tak, abychom tu následující vyřešili lépe než tu předchozí. Sedli jsme si také obětavostí a žádnou nějakou naštvaností, ale oddaností vůči řešení situací toho druhého. Jsme schopní si vyhovět a jednotlivé momenty řešit správně. Rovněž těžíme z našeho dobrého pohybu a důrazu. Zápasy v play off postrádají tolik technických fines. Více záleží na zarputilosti a vyhrávání osobních soubojů. No a to jsou naše přednosti. Snažíme se z toho těžit, plnit na sto procent,“ vysvětluje.

Čtvrtá lajna zastává nepopulární práci. Většinou v ní působí hráči, kteří jsou označováni za dělníky ledu. To platí od nepaměti. Ta pardubická k tomu přidává koření. Chcete důkaz? Nejproduktivnějším hráčem Dynama ve vyřazovacích bojích je Tomáš Vondráček, který nasbíral pět kanadských bodů za čtyři góly a jednu asistenci. Patrik Poulíček vsítil jednu branku a na tři přihrál, Jan Mandát také skóroval jednou a k tomu přidal dvě asistence.

„Je paráda, že jsme schopní šance, který si vytvoříme využít. To je jenom naše plus. V lajně jsme rádi, že tímto, řekněme druhým přínosem můžeme pomoct týmu vyhrávat zápasy. Nicméně v konečném důsledku je úplně jedno, kdo ty góly dá. Nejdůležitější je výsledné skóre a vyhraný zápas. Ale jo, určitě jsme rádi za to, že přispíváme takhle týmu a tím se můžeme odvděčit trenérům za důvěru. Ať už tou černou prací, nebo těmi góly,“ podotýká Poulíček.

