Branky a nahrávky: 24. Rouha, 32. Oliva (Půhoný, Kaut), rozh. náj. Urban – 34. Bartoš (Žálčík), 40. Bartoš (Drtil, Průžek). Rozhodčí: Petružálek, Rapák – Maštalíř, Zídek. Diváci: 270. Vyloučení: 2:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 50:29 (13:9, 21:7, 12:7). Zblokované střely: 12:7. Vhazování: 47:40. Průběh utkání: 2:0, 2:2. Dynamo Pardubice: Klouček – Bučko, Drtina, Nedbal, Zdráhal, Hrádek, Oliva – Rouha, Kaut, Půhoný – Endál, Urban, Lichtag – Hajný, Herčík, Machač – Turek, Zeman, Pochobradský.

V první třetině mohli jít domácí brzy do vedení, Bučko ale šumperskou branku minul. Klouček si na první zákrok počkal až do 8. minuty zápasu a byl úspěšný.

První polovina druhé části patřila Dynamu! Rouha využil zaváhání špatného střídání soupeře a trefil se přesně nad lapačku brankáře hostů. Kuriózní trefu zaznamenal Oliva, když po jeho nahození zaplaval puk ve vzduchu a skončil za zády bezbranného Hamalčíka.

Hosté vyrovnali po dvou trefách svého střelce Bartoše.

Utkání po opatrné třetí části i prodloužení dospělo až do samostatných nájezdů, kde rozhodl o vítězství Dynama dvěma proměněnými střelami Tomáš Urban.

OHLASY PO UTKÁNÍ

David Havíř (HC Dynamo Pardubice): „Výborná první polovina zápasu, hlavně v druhé třetině jsme Šumperk přehrávali. Kluci plnili to, co měli, měli jsme výborný pohyb v útočném pásmu. Jak kdybychom odešli po inkasovaném gólu ve vlastní přesilovce, trochu nás to nahlodalo. Nedělali jsme jednoduché věci, které nás ctily předtím, poté nás ještě trochu dostal do kolen vyrovnávací gól v poslední minutě druhé třetiny. Třetí třetina byla vyrovnaná, Šumperk zvedl aktivitu, řekl bych, že mohl padnout gól na obou stranách. V prodloužení to stejné, v dovedností soutěži kluci zabrali, sklapla Csaplárova past, prohrávali jsme v nájezdech 0:2, otočili jsme to, takže děkujeme za bod navíc.“