Nejvyšší brankový rozdíl

Za šestadvacet kol si vedoucí celek vysoutěžil sedmapadesát bodů. Dynamo si připsalo dvacet vítězství, když šestkrát mu nestačila základní hrací doba. Bonusové body k remíze vydolovalo ze tří prodloužení a stejného počtu nájezdů. V kolonce proher Pardubicím svítí číslo šest, které lze rozdělit na dvě poloviny. Jedna představuje čisté prohry, druhá pak nezdary v nastaveném čase (dva) a penaltách (jeden).

Anatomie Dynama. Pardubicím funguje tělo od nohou až k hlavě

Černým do černého se Dynamáci trefili osmdesátkrát, což znamená druhou nejpřesnější mušku v celé soutěži. S průměrem 3,08 na zápas. Naopak jejich gólmani lovili puk ze sítě ve dvaapadesáti případech. Průměr se dá vypočítat za vteřinu: dvě branky na utkání.

Ve druhé „třináctikolovce“ nasázely Pardubice o dva góly více než v té první (41) a naopak obdržely o dva méně (25).

Před bránou absolutního rekordu

Druhá čtvrtina byla v podání pardubických hokejistů tučnější než ta úvodní. Své konto rozšířili o jednatřicet bodů. V součtu s posledními třemi zápasy prvního kvartálu uháčkovali neuvěřitelnou šňůru třinácti vítězných utkání v řadě (dvě po nájezdech). Z toho vyplývá, že porazili všechny soupeře. A zapsali se nejen do klubových dějin. Jednou výhrou překonali vlastní rekord z play off 2010, kdy v brankovišti řádil nestárnoucí Dominik Hašek. Tou stejnou výhrou vyrovnali rekord Třince v základní části extraligy 2014/2015.

Výjimečné Dynamo. Pardubice jako první hokejový klub vydávají arch známek

Poslední metu už ale nezvládli. Chybělo jim jediné vítězství k dorovnání absolutního prvenství Liberce. Jeho série se datuje do roku 2016 z konce základní části až do semifinále play off. Byli to právě Bílí Tygři, kdo nedovolil Pardubicím vstoupit na území jejich rekordu. Navíc je porazili v enteria areně. Druhá prohra ve druhém kvartálu následovala v derby na půdě Hradce Králové. Jednalo se o první minisérii z celkových dvou, kdy Dynamo nebralo ani bod.

Více času strávili v oslabení

Dynamo je sice, řekneme, ne úplně stabilním králem celkového pořadí, za to pevně vládne v době, když se na ledě pohybuje plný počet hráčů. Naopak, když jsou na pevném skupenství vody speciální týmy, trochu šlapou kapalné skupenství… Pardubičtí hokejisté se dostali k pětasedmdesáti přesilovkám, z nichž vytěžili čtrnáct branek. Na druhou stranu je nutné podotknout, že se jedná o druhý nejmenší počet zahrávaných výhod. Průměrný čas 4:23 minut je úplně nejkratší ze všech. Celkem logicky z toho plyne, že vyslali na bránu protivníka nejméně střel. Takže: buď je protihráči nestíhají faulovat, nebo na ně mají rozhodčí přísnější metr… V konečných výpočtech si ve využívání přesilovek nevedou tak zle. S procentuální úspěšností 18,67 zaujímají pátou příčku. Při své početní výhodě také jednou inkasovali.

Dynamo slaví magické výročí. Stovka dýchne ze všech stran

Dynamo by mělo naopak zlepšit kázeň. Rozhodčí jeho hráče poslali do oslabení v devětadevadesáti případech, což je druhý nejvyšší počet. Celkově je pardubický tým pátým nejtrestanějším s 276 minutami, z toho vyfasoval 110 dvouminutových trestů (5. místo). Průměr hry v oslabení činí 6:01 minut. Při nestejném počtu hráčů na ledě obdržel dvacet gólů, což je nejvyšší počet. Ubránil 79,8 procent oslabení, čímž se zařazuje do dolní poloviny tabulky. A trochu paradox: Dynamo ještě nevstřelilo gól při přesilovce soupeře.

Králové plus minus

Pardubičtí hokejisté zcela ovládají bodování plus minus. Tedy statistiku hráče na ledě při vstřeleném i obdrženém gólu. Celková bilance všemi hráči v kolonce plus činí 372, v minusu pak 178, což je naopak nejmenší číslo. A v celkové bilanci všemi hráči je to číslo 57.

To samé platí pro Radegast index (statistika plus minus, hity, zablokované střely) všemi hráči. Číslo 769 je absolutní vrchol s náskokem více než šedesáti bodů na druhý celek v pořadí.

Dynamo je také nejlepší ve vyhraných buly i střílení otevíracích branek v zápase.

Hokej je kolektivní sport a individuální statistiky hráče nezajímají. Alespoň to unisono tvrdí do médií. Znáte to: Nejdůležitější je, že jsme vyhráli. Na druhou stranu, kdyby nebylo schopnosti jedinců, asi by to říct nemohli. Pardubický kádr je v letošní sezoně prošpikován kvalitou na všech postech.

Dynamo si nastěhovali domů. Tři chlapi se zbláznili do pardubického hokeje

Play off je ještě šestadvacet kol vzdáleno, ale celá republika vidí, že pardubické vedení pro gólmanský post více udělat nemohlo. K téměř reprezentačnímu brankáři Dominiku Frodlovi přivedlo reprezentačního brankáře Romana Willa. Ten dostává více příležitostí, když zasáhl do sedmnácti duelů oproti deseti svého kolegy. Frodl má lepší úspěšnost, kterou vyšrouboval až na 94,05 (druhý celkově). Will si drží 92,63 a je osmý. První z nich vychytal dvě čistá konta, druhý si pak hýčká tři nuly.

Jestliže v loňské sezoně Dynamo tlačily brusle v obraně, tak v této se z ní stává výkladní skříň. V první desítce nejlepších beků figurují hned tři jména. Kromě stálice Jana Košťálka také nově příchozí Peter Čerešňák a Tomáš Dvořák. Posledně jmenovaný také dominuje soutěži Radegast index. A pozor slovenský reprezentant je nejlepší z obránců v tolik ceněné statistice plus minus se sedmnácti kladnými body. Druhý je Košťálek (14) a třetí Dvořák (12).

Vůbec nejlepším hráčem extraligy v tomto ohledu je Lukáš Radil s plus osmadvaceti body. Druhý v pořadí a jeho týmový i reprezentační kolega Tomáš Zohorna jich vlastní třiadvacet. Oba také figurují v top ten útočníků. Radil je se sedmnácti asistencemi nejlepším nahrávačem extraligy. Zohorna zase vévodí klubovému pořadí v počtu nastřílených branek, kterých vyčaroval tucet. V jedné lajně je doplňuje Robert Kousal. Nikoho už nepřekvapí, že figuruje jako třetí v celkovém pořadí plus minus (19).

Dvanáct výher o jediný gól

Pardubice ale nespí na vavřínech. S útokem na titul to myslí vážněji a vážněji. První polovina základní části pro ně byla takovou testovací. V jejím závěru přivedlo zkušeného bojovníka Tomáše Vondráčka. Nicméně z těch dvaceti výher Dynama jich bylo hned dvanáct o jeden gól včetně těch v nastavení a na penalty. Ve třech případech pak o gól padly. Ve dvou o dvě branky. No a z této statistiky se úplně vymyká derby v Hradci (0:4).

Adam Musil: Hokej je pro mě jako droga. Potřebuji ho každý den

Současná situace je taková, že Pardubice s Vítkovicemi o něco uskočily zbytku pelotonu. Letošní extraligová soutěž je ale velice vyrovnaná. Každý může porazit každého. I když na Pardubice jsou protivníci krátcí. Jenže s postupem času budou zápasy ještě náročnější a výsledky ještě těsnější.

Odložený start

Dynamo zahájí druhou polovinu základní části až domácím zápasem s Třincem (neděle od 17 hodin), který je šlágrem osmadvacátého kola. Původně ji mělo odstartovat už ve čtvrtek, ovšem utkání na Kladně bylo odloženo kvůli rozsáhlé marodce v týmu soupeře. Už je znám náhradní termín duelu, který se nakonec odehraje ve středu 18. ledna v 18 hodin.