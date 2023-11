Slavnostní den mu zhořkl. Řeč je o Janu Kolářovi, který proti Komětě Brno nastoupil ke svému pětistému utkání v nejvyšší hokejové lize. Za zmínku také stojí, že všechny zápasy odehrál v dresu Dynama Pardubice. On a jeho spoluhráči na jihu Moravy prohrávali dvoubrankovým rozdílem. Tento náskok domácích však dokázali srovnat a dokonce otočit. Kometa ale dokázala v samotném závěru zápasu vyrovnat a v prodloužení byla úspěšnější. Pardubice tak podruhé v Tipsport extralize nezvítězily.

Dynamo sahalo v Brně po třech bodech, ale Kometa dokázala v závěru vyrovnat a v prodloužení vystřelil domácím výhru Cingel. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Na úvodní třetinu v Brně nebudou pardubičtí hokejisté vzpomínat v tom nejlepším. Po deseti minutách, kdy se oba týmy spíše oťukávaly, začala Kometa pořádně tlačit. Domácí si vypracovali přesilovou hru, kterou Dynamo výborně ubránilo, ale následně se Jihomoravané zabydleli v pásmu hostů a pomalu ale jistě utahovali pomyslné šrouby. Po chybě Davida Ciencialy, který se snažil rozehrát chytře, ale místo toho smolně nalil puk Kučeříkovi, který propálil vše před sebou a poslal svůj tým do těsného vedení. Pardubice si vypracovaly pouze jednu větší příležitost, ale Hykovu dorážku vyrazil Furch.

Druhá třetina nezačala pro hosty vůbec dobře. Po dvou minutách šla totiž Kometa do dvoubrankového trháku. Ve slotu si počkal na přihrávku Adam Zbořil, který asistenci od Fleka využil dokonale a Romana Willa tak překonal - 2:0. Netrvalo ale dlouho a Dynamo přidalo na aktivitě a vstřelilo snižující trefu. Pardubice využily špatného střídání domácích a v situaci dva na jednoho zakončoval úspěšně Robert Kousal, o asistenci se mu postaral Lukáš Radil - 2:1. Vrátit dvougólové vedení mohl domácím Cingel, ale Will ho vychytal. Druhá část již další trefu nezapsala a Pardubice tak musely dohánět výsledek ve třetím dějství.

Hned po úvodním buly mohl navýšit vedení domácího týmu Moses, ale branku těsně minul a do útoku se tak vrhli hosté. To se jim brzy vyplatilo. Svěřenci trenéra Varadi se zabydleli v pásmu Brna a této výhody využili. Paulovič připravil kotouč pro Martina Kauta, který z levého kruhu prostřelil Furcha - 2:2.

Východočeši na nic nečekali a vrhli se do útoku, aby zápas dokonale otočili. To se jim podařilo a šli poprvé v zápase do vedení. Varaďovi svěřenci opět využili špatného střídání domácích a puk přesně trefil do rohu brány Matej Paulovič z levého kruhu - 2:3.

Dynamo následně drželo vedení až do samotného konce, kdy Kometa v přesilové hře a zároveň hře bez brankaře srovnala stav zápasu. O vyrovnávající trefu se postaral Kristián Pospíšil, který střelou z první překonal Romana Willa a poslal zápas do prodloužení. V něm byli šťastnější domácí a v situaci dva na jednoho zakončoval přesně Cingel.