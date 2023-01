Branky: 12. Kowalczyk (Haas, Svačina), 52. A. Zeman (Kowalczyk, Haas) – 1. Rákos, 41. Bukač (Urban, Svoboda), 47. Hruška (Rákos, Hanousek), 60. Svoboda (Hruška, Zdráhal). Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Veselý, Peluha. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:2. Diváci: 858. Pardubice B: Klouček – Bukač, Zdráhal, Chabada, Hanousek, Nedbal, Kaštánek, Kubíček – T. Zeman, Rákos, Rouha – Urban, Hruška, Svoboda – Kaplan, Kaut, Belluš – Rohlík, Machač, Lichtag.

Lepší vstup si nemohli svěřenci trenéra Václava Baďoučka přát. Domácí ve vlastním obranném pásmu zachybovali, což potrestal Rákos. Vedení si však Pardubičtí dlouho neužili a inkasovali v oslabení.

Ve druhé třetině diváci branku neviděli, a tak se rozhodovalo až v té třetí. V 41. minutě vymetl pavučiny Bukač a Dynamo šlo do vedení. Na něj navázal Hruška. Domácí sice snížili, ale vítězství potvrdil Svoboda.

David Havíř (HC Dynamo Pardubice: „Rozhodovaly speciální týmy, obě mužstva si jimi pomohly. Nás nakopl první gól v první minutě, pak Frýdek vyrovnal v přesilovce. Ale pořád jsme pracovali, kluci šlapali, furt tam byla ta touha po vítězství. V naší situaci už teď potřebujeme každý zápas bodovat a takhle by to mělo vypadat i v těch dalších zápasech. Děkuji klukům do kabiny za vybojované tři body.“