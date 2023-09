Bylo už na čase. Pardubičtí hokejisté zatím v novém ročníku válí a opět dokazují, že se řadí mezi největší favority na titul extraligového šampiona. Jedna věc je však trápila. Tou byly přesilové hry. Dynamo v letošním ročníku ještě neproměnilo žádnou početní výhodu a čekalo se tedy, kdy se to změní. To se povedlo svěřencům trenéra Václava Varadi ve druhém domácím představení proti Olomouci. Jeho tým porazil Kohouty 3:1 a nadále tak drží druhou příčku v tabulce za pražskou Spartou.

Lukáš Sedlák přidal vítěznou trefu v první třetině a podepsal se tak pod domácí vítězství 3:1 nad Olomoucí. | Foto: HC Dynamo Pardubice

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky: 13. Poulíček (Radil, Bučko), 15. Sedlák (Hyka, Cienciala), 52. Hyka (Cienciala) – 20. Řezníček (Nahodil). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Hynek, Hnát. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 8831. HC Dynamo Pardubice: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič (A) – Mandát, Rákos, Vondráček. HC Olomouc: Sedláček (Konrád) – Ondrušek (C), Černý, Sirota, Rutar, Rašner, Škůrek, Řezníček – Klimek, Nahodil (A), P. Musil – Chmielewski, Kusko, Orsava – Kunc, Knotek (A), Navrátil – Menšík, Macuh, Kucsera.

Pardubice do svého druhého domácího utkání v sezoně vstoupily se svým již pověstným tlakem. Na větší šanci se však čekalo až do sedmé minuty. Prvním střelcem mohl být Tomáš Zohorna, kterého před brankou našel Cienciala. Pardubický útočník sice dobře mířil nad beton Sedláčka, ale olomoucký gólman skvělým zákrokem zlikvidoval jeho pokus.

Fanoušci v enteria areně však o mávání šálama nebyli připraveni. Ve třinácté minutě Dynamo poprvé v letošním ročníku Tipsport extraligy vstřelilo branku z přesilové hry. Lukáš Radil při tlaku svého týmu přesnou nahrávkou našel Patrika Poulíčka u tyče olomoucké svatyně a jeden z nejzkušenějších hráčů domácího týmu se nemýlil. Nervalo dlouho a Pardubice se radovaly podruhé. V téměř identické situaci stál na konci celé akce Lukáš Sedlák, který zvýšil na 2:0.

I Olomouc však v závěru úvodního dějství ukázala, že střílet góly umí také. Výsledek korigoval dělovkou mezi betony Dalibor Řezníček.

Ve druhé části pokračovaly Pardubice v povedeném výkonu, ale na brankáře hostí si nepřišly. Kohouti se téměř k ničemu nedostali a do kabin se tak šlo za nezměněného stavu.

Třetí dějství začalo opět být pro diváka zajímavější. Srovnat mohli hosté z ojedinělé šance, ale Rašner nepřekonal připraveného Willa. A růžky tak mohlo opět vystrčit Dynamo. O třetí branku zápasu se postaral Tomáš Hyka, který z ničeho nic měl puk na holi a Štěpánka s přehledem překonal - 3:1.

Pardubice mohly přidat ještě jednu trefu, ale Matej Paulovič odmítl luxusní nabídku. Po faulu na Tomáše Vondráčka mohl zvýšit slovenský útočník z nájezdu, ale bekhendová klička mu příliš nevyšla.

Kohouti v samotném závěru přešli do tlaku, ale ani při powerplay nedokázali vsítit další branku. Pardubice tak ve druhém domácím představení vyhrály 3:1.