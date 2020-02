Další důležitý krok? Může přijít, pokud Dynamo zvládne bitvu s Plzní. „Stále je to na nás. Chceme hrát zodpovědně celý zápas,“ říká JURAJ MIKUŠ, druhý nejproduktivnější obránce Pardubic.

Během následujících osmi dnů se rozhodne o tom, o co bojujete už dlouhou dobu. S čím jdete do zbytku sezony?

Jdeme do toho s tím, abychom to rozhodli v náš prospěch, a to v co nejkratší době. Už proti Plzni chceme doma samozřejmě vyhrát.

Vaši úspěšnou sérii přerušila v předchozím kole domácí prohra s Libercem. Ta by vás ovšem neměla vykolejit, že?

Jsme rádi za sérii výher, kterou jsme měli. Liberec u nás ukázal velkou kvalitu. Ve druhé třetině jsme zápas mohli překlopit na naši stranu, ale nepovedlo se. Stále jsou tu ještě čtyři zápasy.

V závěru základní části vás čekají jen týmy z elitní šestky. Co lze očekávat?

Určitě to bude velmi těžké. Na druhou stranu to bude možná jednodušší než hrát proti týmům, které hrají o život. Nemůžeme si už vybírat, měli jsme sbírat body v sezoně i s ostatními týmy. Ale teď je to na nás, máme to ve svých rukách.

Minule s Libercem jste dohrávali jen na pět obránců. Čas strávený na ledě se pak pohybuje přes dvacet minut. Je to něco, co vám vyhovuje?

Myslím, že to vyhovuje každému. Čím víc hraje, tak se cítí lépe. Nemůže se to extrémně přehánět, jinak si člověk zvykne na cokoliv. Ať už hraje deset nebo pětadvacet minut. V týdnu jsme trénovali, ale mohli jsme si i odpočinout.

Minulý domácí zápas s Plzní jste rozhodl v prodloužení (4:3). Máte na utkání speciální vzpomínku, když jste proti Západočechům skóroval hned dvakrát?

Ani ne, ale bylo to rozhodně po dlouhé době, co jsem dal dva góly. Důležitý bude hlavně ten zápas, co nás čeká. Je důležité vstoupit do něj dobře, hrát zodpovědně šedesát minut a bojovat.

To jsou ty atributy, které musíte naplnit, abyste Plzeň zdolali?

Jednou z věcí je určitě dát co nejméně prostoru Gulašovi. Hlavně musíme být aktivní, tlačit se do jejich brány a dát co nejvíce gólů. A dozadu hrát samozřejmě zodpovědně.