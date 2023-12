S hlavou nahoře vypadávají pardubičtí hokejisté z letošního ročníku Ligy mistrů. Svěřencům Václava Varadi se nepodařilo ve finské Raumě dotáhnout dvoubrankové manko z domácího zápasu a loučí se tak ve čtvrtfinále této evropské soutěže. Dynamo sice Zámečníky porazilo na jejich vlastní půdě 3:2, ale jeden přesný zásah ještě chyběl. Východočeši ale zanechali dobrý dojem, což podepisuje i střelecká dominance. Na druhou stranu však nezmizel problém, který pardubický tým trápí v posledních zápasech, kterým je nízká produktivita…

Peter Čerešňák hodnotí poslední představení Dynama v Lize mistrů. | Video: HC Dynamo Pardubice

Pardubičtí hokejisté si moc dobře před zápasem s Raumou uvědomovali, že ztrácí dvě branky na svého soupeře. Podle toho to také vypadalo v prvním dějství. S trochou nadsázky lze říct, že hráči Dynama "žrali" led. Bohužel to v prvních dvaceti minutách ale odměnu nepřineslo.

Východočeši neztratili na aktivitě ani v prvních minutách druhé části, ale náhle přišla rána, kterou nikdo nečekal. Rauma využila ojedinělou příležitost a z mezikruží se střelou zápěstím prosadil Kainulainen.

Pardubice po téhle ráně ale přidaly ještě na intenzivitě své snahy, což se vyplatilo. Hosté využili svoji třetí přesilovou hru v zápase, když byl Harvey krátký na dělovku slovenského zadáka Petera Čerešňáka.

Radost svěřencům trenéra Varadi však příliš dlouho nevydržela. Zámečníci opět vytěžili z minima maximum, což potvrdil Kainulainen již podruhé v zápase. Před brankou ho našel Reunanen a finský útočník pak otřel svoji střelu o pravou tyč a rozdradostnil tak domácí diváky.

V prvních chvílích třetího dějství mohl být za hrdinu kapitán hostů Lukáš Sedlák. Pardubický útočník však svým bekhendovým blafákem nevyzrál na Harveyho. Dynamo následně zamklo Zámečníky v jejich vlastním pásmu. Branka však, bohužel pro Pardubice, přišla až v 58. minutě. Naději vykřesal nejprve Adam Musil, od kterého se odrazil puk mezi tři tyče po střele Jana Košťálka. O závěrečné drama se následně o minutu později zasloužil Tomáš Hyka, který zvýšil na 3:2. Pardubičtí hokejisté však již nedokázali přidat tolik potřebný gól na dvoubrankové vedení a s Ligou mistrů se tak loučí.

Dostáváme laciné góly

„Myslím si, že jsme hráli od začátku zápasu velmi dobře, vytvářeli jsme si spoustu šancí, přestříleli jsme domácí a šli si za těmi góly. V podstatě z ničeho z takových banálních akcí jsme dostali dva góly, čímž jsme se dostali ještě hlouběji do díry. Ale závěr jsme měli skvělý, hráči tam nechali opravdu všechno, ale nakonec nám jeden gól ke srovnání chyběl," hodnotil zápas trenér Václav Varaďa.

Zkušený lodivod si moc dobře po utkání uvědomoval, že klíčová v těchto dvou duelech byla první třetina v domácím zápase.

"Mrzí nás hlavně první třetina v domácím zápase, kdy jsme si nechali dát čtyři branky, a v takto kvalitní soutěži, jako je CHL, rozhoduje každý gól. Ale odcházíme se vztyčenou hlavou. Věřím, že jsme udělali maximum pro to, abychom šli dál, a holt to takhle někdy ve sportu je, že se to nepovede. Věříme, že si z toho hráči vezmou spoustu zkušeností a budeme ještě lepší," dodává.

"Má to nešťastný konec, ale celkově jsme udělali dobrý dojem. Hráli jsme ve většině zápasu dobrý hokej. Škoda že jsme ztratili dvojzápas v první třetině doma. Zasloužili jsme si vyhrát," přidal své hodnocení i Lukáš Sedlák.

Pardubice zakončily svoji cestu Ligou mistrů ve čtvrtfinále, kde je vyřadil finský celek Lukko Rauma. Pro Dynamo se jedná i tak o nejlepší umístění v CHL.

"Jako úspěch to úplně neberu. Je ale dobrý být mezi osmi nejlepšími celky v Evropě. Mohli jsme jít však dál a bojovat o nejvyšší příčky. Pro mě osobně to byla první zkušenost, kterou zúročím," věří pardubický kapitán.

Východočeši se opět potýkali s jedním velikým problémem, který je trápí v posledních dnech. Střelecká aktivita je sice na jejich straně, ale branky nepřichází…

"Je to téma našich posledních zápasů. Hrozně lacině dostáváme góly a naopak my se na ně strašně nadřeme. Teď odpočineme a vrátíme se k tomu, co nás zdobilo předtím," dodává.