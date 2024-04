DOPLNĚNO O OHLASY/ Zase ta čtvrtá lajna. Pardubice prvních čtyřicet minut opět ukazovaly, že jsou právem brané jako největší favorit na zisk titulu. Třinec přehrávaly ve všech aspektech hry a dokonce vedly 2:1. Ve třetím dějství ještě navýšily skóre na 3:1, ale náhle přišly chvíle hrůzy. Oceláři totiž ukázali sílu dračí a rázem srovnali. Dynamo se ale mohlo spolehnout na čtvrtou lajnu, která utkání rozhodla v posledních pěti minutách třetího dějství. Radost zařídil pro domácí fanoušky Tomáš Vondráček, který se trefil hned dvakrát a podepsal se pod výhru 6:3.

Tomáš Vondráček potvrdil skvělou formu v play off a podepsal se pod výhru Dynama 6:3 ve druhém finálovém zápase. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

2. finále play off Tipsport extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 6:3 (0:0, 2:1, 4:2) Branky: 24. Pánik (Sedlák), 39. Radil (Košťálek), 47. Čerešňák, 55. Vondráček (Mandát), 56. Vondráček (Mandát, Poulíček) – 34. Cienciala, 49. Helewka (Nestrašil, Voženílek), 50. L. Hudáček (Kundrátek). Rozhodčí: Šír, Stano – Lederer, Hynek. Vyloučení: 8:9. Využití: 2:2. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Stav série: 1:1. HC Dynamo Pardubice: Will (Pavlát) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, M. Houdek – Pánik, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Vondráček. Trenér: Marek Zadina. HC Oceláři Třinec: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, Šenkeřík, Mar. Adámek, Polášek – Voženílek, Helewka, Nestrašil (A) – Daňo, Cienciala, L. Hudáček – M. Roman, Vrána (C), Kurovský – Dravecký (A), Čacho, Hrehorčák. Trenér: Zdeněk Moták

Fanoušci se v enteria areně nenudili hned od úvodního buly. V průběhu první minuty se totiž strhla menší šarvátka mezi Ondřejem Kacetlem a několika pardubickými hráči. Rozhodčí však uklidnili situaci a pokračovalo se dál v hokejové bitvě. V té byly aktivnější Pardubice, které chtěly napravit prohru z prvního střetnutí, ale na gólovou šanci si musely počkat. Ta mohla přijít v průběhu první přesilové hry, ale Dynamo se do žádného pořádného zakončení nedostalo.

Více než šance v dalším průběhu prvního dějství přibývaly vyloučení. Několik šarvátek totiž poslalo na trestnou lavici jak pardubické, tak i třinecké hráče.

Domácí se ale přece jen začali osmělovat a po Kousalově dělovce prověřil Kacetla i Hyka, ale třinecký strážce svatyně byl vždy připraven. Minuty utíkaly a oba brankáři stále zůstali nepokořeni. Blízko ke skórování byl ještě dvě minuty před koncem první třetiny Lukáš Radil, ale Kacetl správně nastavil lapačku. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu.

Dynamo do druhé části vlétlo ještě s větší vervou a neustálý tlak nakonec přinesl své ovoce. Ve čtvrté minutě druhého dějství si vzal puk u pravého mantinelu Lukáš Sedlák, který vypálil na Kacetla. Ten sice stihl zasáhnout, ale odražený puk si vzal Richard Pánik, který zasunul kotouč mezi tři tyče - 1:0.

Záhy měl Třinec šanci na vyrovnání, když si vysloužil přesilovou hru, ale Pardubice skvěle ubránily veškeré příležitosti hostů a Ocelářům tak nedali možnost srovnat stav zápasu. Třinec přidával na obrátkách a čím dál tím víc zásoboval Romana Willa střelama. Žádná z nich ale neměla ty správné parametry a svěřenci trenéra Zadiny tak drželi čisté konto.

To ale nevydrželo příliš dlouho. Do konce druhého dějství chybělo necelých sedm minut a družina trenéra Motáka se mohla radovat v přesilové hře. David Cienciala chtěl dát krosovou přihrávku, která se ale od brusle jednoho z domácích hokejistů odrazila za záda překvapeného Romana Willa - 1:1.

Oceláři mohli jít dokonce do vedení, ale Daňo v obrovské šanci selhal na Romanu Willovi, který si pohlídal prostor mezi betony. Co se nepovedlo Třinci, se ale vydařilo Pardubicím. Šály se v enteria areně rozmávaly v průběhu 39. minuty, když při přesilové hře napřáhl z pravého kruhu Lukáš Radil a Ondřeje Kacetla prostřelil mezi betony - 2:1. To bylo také to poslední, co nabídla druhá třetina. Dynamo si tak dobruslilo pro vedení ve druhém dějství.

Jako první se do větší šance v závěrečné části základní hrací doby dostali Oceláři, ale Will si pohlídal střelu Draveckého. Skvělý zákrok musel pardubický strážce svatyně předvést i proti Adámkovi, který se s kotoučem na holi obejvil naprosto sám před bránou. Horké chvíle ale svěřenci trenéra Zadiny přečkali a mohli se zpátky soustředit na své ofenzivní choutky. Ty potvrdil dělovkou od modré Peter Čerešňák - 3:1.

Radost netrvala v enteria areně dlouho, protože Třinec opět ukázal, v čem spočívá jeho mistrovství. Z ojedinělého tlaku se k puku dostal Adam Halewka a z prostoru před osamoceným Romanem Willem se nemýlil - 3:2.

Ještě hůř bylo pro Dynamo ale vzápětí. Na trestnou lavici se musel poroučet Richard Pánik a hosté dokázali přesilovou hru zužitkovat. Z prostoru mezi kruhy napřáhl k bombě Libor Hudáček a třinecký útočník ukázal, že se z těchto míst umí trefit - 3:3.

Remízový stav ale opět dlouho nevydržel. Dynamo se nadechlo k vítězství a tlačilo se za čtvrtou brankou v zápase. Tu nakonec zařídila čtvrtá lajna v čele s Tomášem Vondráčkem, který překonal Ondřeje Kacetla - 4:3. Čtvrtá lajna potvrdila formu také o necelé dvě minuty později. Byl to opět Tomáš Vondráček, který se po akci vedené od Jana Mandáta dostal k puku a za pomocí štěstí ho dostal za Kacetlova záda - 5:3.

Třinečtí zkusili po páté brance Pardubic trenérskou výzvu, ale snaha se jim nevyplatila. Gól byl totiž uznán a z následné přesilové hry se prosadil Martin Kaut, který vymetl z pravého kruhu všechny pavučiny v Kacetlově bráně - 6:3.

Tím také skončilo druhé finálové utkání mezi Pardubicemi a Třincem. Série se přesouvá do Slezska za vyrovnaného stavu.

Hodnocení obou trenérů: