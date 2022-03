V novodobé historii však vzájmené střety připomínají boj než nějaký pohledný hokej. Začalo to v barážích a pokračuje v paly off. Na druhou stranu ve vyřazovací fázi se nehodnotí umělecký dojem, ale jen výsledek. A je úplně jedno, jak k vítěství týmy přijdou. Často se se i kreativní mančafty uchylují k rozhození soupeře. A v tomto Motor zatím Dynamo převyšuje. Ne, že by snad v pěstních soubojích pardubičtí borci zaostávali.

Před domácími odvetami však zaostávají ve skóre. Už v pátek od 19 hodin budou mít třetí pokus na první výhru.