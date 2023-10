Dominance, tragédie a šťastný konec. Tak by se ve zkratce dalo popsat střetnutí Pardubic s Brnem. Dynamo si během úvodní třetiny vypracovalo tříbrankový náskok a vše nasvědčovalo, že Kometu přejede jako parní válec. Opak se ale stal pravdou. Hosté během senzačních čtyř minut srovnali skóre a karta se tedy obrátila. Pardubičtí hokejisté však nejspíše dostali pořádný kartáč o druhé pauze a utkání ve třetí části zlomili na svoji stranu. Díky vítězství 5:3 se tak Pardubice posouvají zpět do čela extraligové tabulky.

Dynamo zvládlo domácí zápas s Kometou a vyšvihlo se zpátky do čela extraligové tabulky. | Foto: HC Dynamo Pardubice

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Hyka (Sedlák), 15. Bučko (Radil, Paulovič), 28. Cienciala (Čerešňák, Sedlák), 49. Čerešňák (Hyka), 60. Sedlák (Hyka, Cienciala) – 29. Gazda (Ďaloga), 31. Moses (Pospíšil, Ďaloga), 33. Cingel (Flek, Moses). Vyloučení: 4:4. Využití: 2:1. Rozhodčí: Jan Hribik, Jiří Ondráček. HC Dynamo Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Kolář, Hrádek – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Urban, Rákos, Vondráček. HC Kometa Brno: Furch (Lukeš) - Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček –Pospíšil, Cingel, Moses –Kohout, Marcinko, Zbořil – Zaťovič, Holík, Flek –Okál, Zembol, Jenyš.

Zápas trochu paradoxně otevřela nadějnou šancí Kometa, ale Roman Will zůstal pozorný a udržel prozatím čisté konto. Rychle však přebrali otěže pardubičtí hokejisté. To se potvrdilo v osmé minutě, kdy se prosadil po nádherné akci Lukáše Sedláka jeho hokejové dvojče Tomáš Hyka. Dominance pokračovala dál a Dynamo se díky přesilovkové trefě Bučka dostalo do dvoubrankového vedení.

Třetí trefa Pardubic přišla ve druhé části a vše nasvědčovalo, že vývoj zápasu je jasně v rukách domácího týmu. Kometa však neuvěřitelně zabrala a během 3 minut a 27 vteřin vyrovnala.

Dynamo zamířilo do čela extraligy bez noblesy. Tým to nevzdal, chválil Zadina

Pardubice především ve třetí třetině začaly hrát a vítěznou trefu zařídil svým prvním gólem v sezoně Peter Čerešňák. V závěru potvrdil vítězství kapitán Lukáš Sedlák.

Za zmínku stojí, že Dynamo v zápase využilo dvě přesilovky a zlepšilo si tak své statistiky. Rozhodně nelze ani zapomenout na kuriozitu, kdy byli vyloučeni oba brankáři. Nejprve Roman Will za vyhození puku mimo led a následně Dominik Furch za hrubost.

Pardubice se díky vítězství posunuly zpět do čela Tipsport extraligy.