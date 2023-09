Tomu se říká vstup do nového ročníku Tipsport extraligy. Lepší si popravdě asi ani nemohli přát. Dynamo přivítalo v úvodním zápase sezony 2023/2024 na domácím ledě v enteria areně hokejisty Litvínova. Pardubice vyjma deseti minut ve druhé třetině tahaly za delší konec a vyhrály 5:1. Povedený vstup do sezony si však zapíše i druhá pardubická lajna. Proč? Lukáš Radil zapsal dvě branky, Robert Kousal jednu trefu se dvěma asistencemi a v neposlední řadě Tomáš Zohorna, který asistoval hned třikrát. Za zmínku také stojí historicky nejvyšší návštěva v Pardubicích v prvním kole, které činila téměř devět a půl tisíce diváků.

Pardubice zvládly první zápas sezony na výbornou. V zápase excelovala druhá lajna.

1. kolo Tipsport extraligy: HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov ?:?

Branky: 11. Radil (Zohorna, R. Kousal), 22. R. Kousal (Zohorna), 45. Radil (R. Kousal, Zohorna), 46. Sedlák (Košťálek), 54. Poulíček (Říčka, Paulovič) – 38. Koblasa (Abdul). Rozhodčí: Hribik, Úlehla - Ondráček, Hynek. Vyloučení: 2:3. Využítí: 0:0. Diváci: 9459. HC Dynamo Pardubice: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek – Cienciala, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič –Mandát, Rákos, Vondráček – Urban. HC VERVA Litvínov: M. Tomek (Zajíček) – Demel, Zile, Strejček, Jaks, Czuczman, Baránek, Zeman –Kudrna, Sukeľ, Koblasa – Abdul, Kirk, O. Kaše – Válek, Gut, Hlava – Zygmunt, Jurčík, Havelka.

Nová sezona Tipsport extraligy je tu! Pro Dynamo se mimochodem jedná o čtyřiasedmdesátý ročník. Pardubice se v úvodním zápase proti Litvínovu musely obejít bez zraněného Adama Musila, Martina Kauta či Ondřeje Rohlíka. V bráně pak dostal přednost Roman Will.

Ještě před úvodním buly se na ledě objevil zřejmě nový maskot, jelikož kůň se již na stadionu nenacházel. Tento krok vzbudil spoustu emocí u domácích fans.

Pojďme k samotnému zápasu. První střelu na bránu si vypracoval Litvínov, když Koblasa vypálil z levého kruhu na rameno připraveného Willa. První pokus Dynama pak letěl z hole Davida Musila, když mířil jen na betony gólmana hostů. Hala následně pořádně zpozorněla v průběhu třetí minuty. Baránek ujel pardubickým obráncům a rozeznil tyč Willovy brány.

Psala se šestá minuta a také Dynamo ukázalo své ofenzivní choutky. Rákos vyslal Mandáta křižnou přihrávkou do úniku. Pardubický útočník šikovně naznačil střelu, ale následnou dělovkou Tomka neprostřelil. Netrvalo dlouho a první lajna domácích měla ještě větší šanci na otevření skóre. Sedlák těsně před bránícím hráčem prostrčil puk na Hyku, který ale kotouč nezasunul mezi betony gólmana hostů. I Litvínov se však snažil tlačit do ofenzivy, ale Kirk tuto snahu přerušil, když byl prvním vyloučeným v zápase. Východočeši sice pálily ze všech možných pozic, ale Tomeš se nenechal nachytat a držel čisté konto.

Skóre se však měnilo o pár chvil později. Prvním střelcem Dynama v sezoně 2023/2024 se stal Lukáš Radil. Nutno však říct, že byl ve více než luxusní situaci, když mu puk do naprosto nehlídaného prostoru prostrčil Kousal - 1:0. Vzápětí mohli svěřenci trenéra Varaďi přidat i druhou branku, ale ani druhou početní výhodu nevyužili. V závěru úvodní třetiny si ještě Dynamo vyzkoušelo jednu přesilovou hru, když byl vyloučen Zygmund. Litvínov si však pohlídal své pásmo a skóre se tak neměnilo.

Domácí vstoupili aktivně i do druhé části a několikrát bez úspěchu prověřili připravenost litvínovského gólmana. Co nevyšlo v první minutě však vyšlo v té druhé a opět se prosadila druhá formace. Tomáš Zohorna vybojoval ve středním pásmu puk a při úniku dva na jednoho předložil kotouč Robertu Kousalovi, který procedil Tomka - 2:0. Útočník s číslem 90 tak k asistenci přidal i svoji premiérovou letošní trefu. Dynamo bylo hnáno svými fanoušky k dalšímu tlaku, ale i Litvínov úkazal, že letos nebude jednoduchým soupeřem. Především své kvality předvedl britský hokejista Kirk. Ten projel středním pásmem a na modré ještě "vykvedlal" dva pardubické obránce. Roman Will však na jeho střelu byl připravený. A byla to právě nová litvínovská posila, na kterou byl udělán první faul domácích hokejistů. Verva zahrozila především ve druhé minutě přesilové hry, ale Will se roztáhl mezi tři tyče a nedal šanci hostům, aby puk dostali za jeho záda.

Poměrně aktivních deset minut druhého dějství vystřídalo mlčení, kdy se oba týmy rvaly především u mantinelů o každý puk. Mlčení mohl proměnit Litvínov, když Koblasa pálil osamocený z pravého kruhu, ale Will tygřím skokem udržel čisté konto. Vzápětí si Verva ještě vybojovala početní výhodu, kterou dokázala ale proměnit až vteřinu po jejím konci. Nalitý puk trefil dokonale Jan Koblasa a vymetl pravý růžek Willovy brány - 2:1. Pro Pardubice se jednalo o nutný vykřičník nad hrou ve druhé polovině druhého dějství.

Třetí dějství začalo šancemi na obou stranách, ale brankáři své spoluhráče podrželi. Dynamo si zřejmě vzalo poučení ze druhé třetiny a začalo hrát daleko více agresivně a především aktivněji. Tato snaha se brzy vyplatila. Podruhé v zápase se radoval ze vstřelené branky Lukáš Radil. Ten se opět nacházel ve správnou dobu na správném místě, když ho opět k brance vyzval dokonalou přihrávkou Robert Kousal - 3:1.

Netrvalo dlouho a enteria arena si mohla zakřičet znovu. Střelcem čtvrté branky se stal kapitán domácího celku Lukáš Sedlák, který si za modrou čárou vzal puk a v samostatném nájezdu byl proti Tomkovi úspěšný - 4:1.

Dynamo i nadále pokračovalo v ofenzivní podívané a bylo hnáno svými diváky k pětigólovému přídělu pro Litvínov. A písnička Pátá nakonec opravdu zazněla. Nutno říct, že se jednalo o zřejmě nejhezčí branku zápasu. Akci rozjel Matej Paulovič, který prostrčil puk na Roberta Říčku, ten prošel obranným pásmem hostů a těsně před Tomkem vybídl ke skórování Patrika Poulíčka, který nezaváhal a přidal již zmíněnou pátou branku - 5:1.

Pardubice si ještě necelé dvě minuty před koncem zahrály přesilovou hru. Tu již ale nedokázaly využít a výsledek tak zůstal 5:1 pro Dynamo, které oslavilo první vítězství v nové sezoně.