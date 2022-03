Pokud chtějí pomýšlet na návrat do elitního kvarteta musí mít na konci základní části minimálně stejně bodů jako čtvrtá Plzeň, která má sice bod náskoku.

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice

Dnes, od 18:00, Zimní stadion Olomouc

Pokud se to nepovede, tak o bod více než pražská Sparta. Ale pozor, ze šestého místa se na Dynamo tlačí České Budějovice, se kterými mají Pardubice, stejně jako se Spartou, horší zápasy. Svěřenci Richarda Krále nemají pro zbývající tři zápasy úplně snadný los. Na druhou stranu, co je v závěrečných kolech v české extralize lehký a co těžký los. Každý teď může porazit každého.

Dynamo se postupně střetne s Olomoucí, která zuby nehty drží poslední postupovou pozici do předkola play off. V neděli přivítá Třinec, který naopak usiluje o zisk Prezidentova poháru. Poslední zápas základní části posílá Dynamo do Zlína, který po předčasném sestupu sehraje svoje poslední utkání v extralize.

S kým ještě hrají

Sparta Praha (3. místo, 90 bodů) – Karlovy Vary (venku), Zlín (doma), Kladno (v)

Plzeň (4. místo, 90 bodů) – Zlín (v), Karlovy Vary (d)

Pardubice (5. místo, 89 bodů) – Olomouc (v), Třinec (d), Zlín (v)

České Budějovice (6. místo, 88 bodů) – Vítkovice (v), Liberec (d), Hradec Králové (v)

Vzájemné zápasy

Sparta – Plzeň 4:3 p.p. (d), 4:5 (v), 3:6 (v), 5:3 (d). Celkem: 5 b. – 7 b. Lépe Plzeň.

Sparta – Pardubice 5:2 (v), 1:2 s.n. (d), 2:3 (v), 5:4 (d). Celkem: 7 b.– 5 b. Lépe Sparta.

Sparta – České Budějovice 2:5 (v), 0:2 (v), 1:5 (d), 2:0 (d) . Celkem: 3 b. – 9 b. Lépe ČB.

Plzeň – Pardubice 0:4 (v), 3:2 (d), 3:4 s.n. (v), 3:4 p.p. (d). Celkem: 5 b. – 7 b. Lépe Pardubice.

Plzeň – České Budějovice 4:3 p.p. (v) 3:4 s.n. (d), 2:4 (v), 4:1 (d). Celkem: 6 b. – 6 b. (13:12). Lépe Plzeň.

Pardubice – České Budějovice 3:2 (d), 3:2 (v), 1:6 (d), 1:7 (v) . Celkem: 6 b. – 6 b. (8:17). Lépe České Budějovice.

Minitabulka čtyř týmů

1. České Budějovice 21 b., 2. Plzeň 18 b. (39:41), 3. Pardubice 18 b. (33:39), 4. Sparta 15 b. Pardubice mají s Plzní lepší vzájemné zápasy.

Minitabulka tří týmů

(Sparta, Plzeň, Pardubice)

1. Pardubice 12 b. (25:22), 2. Sparta 12 b. (29:28), 3. Plzeň 12 b. (26:29).

Minitabulka tří týmů

(Sparta, Pardubice, Č. Budějovice)

1. České Budějovice 15 b., 2. Pardubice 11 b., 3. Sparta 10 b.

Minitabulka tří týmů

(Sparta, Plzeň, Čes. Budějovice)

1. České Budějovice 15 b., 2. Plzeň 13 b., 3. Sparta 8 b.

Tip deníku

3. Sparta Praha 99 b., 4. Plzeň 96 b., 5. Pardubice 95 b., 6. České Budějovice 93 b.