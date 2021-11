Karlovy Vary - Pardubice 4:1

Fakta – branky a nahrávky: 4. Flek (Dlapa), 25. Plutnar (T. Rachůnek, Jiří Kulich), 37. Kracík, 37. Parkkonen (T. Mikúš) – 33. R. Kousal (Camara, Říčka). Rozhodčí: Hejdu, Ondráček – Komárek, Rampír. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 2169. Třetiny: 1:0, 3:1, 0:0. HC Energie Karlovy Vary: Habal – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán, L. Doudera – T. Rachůnek, Jiří Kulich, Flek – T. Mikúš, Kracík, O. Beránek – Koblasa, Hladonik, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček. HC Dynamo Pardubice: Klouček – J. Mikuš, Nakládal, D. Robertson, Košťálek, J. Kolář, Hrádek, O. Vála – Říčka, Cienciala, O. Rohlík – Hecl, R. Kousal, Camara – Paulovič, Poulíček, Blümel – Anděl, O. Roman, T. Urban.

Prvních deset minut to vypadalo, že se pardubičtí hokejisté jen tak procházejí po lázeňské kolonádě. Domácí toho využili a jejich vlažný vstup potrestali vstupenkou do horkého vřídla. Tu obstaral ranou zpoza kruhů reprezentant Flek. A to ještě Klouček minimálně dva góly chytil. Nejdříve vyčapal Kracíka a za několik okamžiků i Hladonika. Hosté se probrali až po první komerční přestávce. Ke gólu ale měl blíž domácí kapitán Vondráček.

Hosté mohli vyrovnat hned zkraje druhé periody, ovšem z trestné lavice vracející se Nakládal sólo nezužitkoval. Na druhé straně měl záměr na tvýšení náskoku Koblasa. N azačátku 24. minutě nebyl domácím uznán gól kvůli posunutí brány. Karlovarské „re“, ale zařídil ještě v téže minutě skotským střikem od modré Plutnar. V době, kdy se utkání přehouplo do své druhé poloviny dostali hosté možnost přesilové hry. Na jejím začátku ale pláchl Flek, kterého Klouček "uhranul". Z bahenní koupele dostal Pardubice Kousal, který tu přesilovku využil. Jenže vzápětí Dynamo utopil dvojitý úder Kracíka a Parkkonena (během dvaceti osmi vteřin) v rašelině. Při první brance z této minisérie ale pomohl do sítě pardubický obránce. Za to finský útočník se už trefil sám. To už Klouček nevydržel a přepustil místo v brankovišti Frodlovi.

Toho domácí moc nemasírovali… Také proto, že ve třetině se už nikam nehnali a tříbrankové vedení si spíše udržovali. Jedinou větší šanci v závěrečném dějství si vypracovalo Dynamo. Blümel se ale střelou z prostoru mezi neprosadil. Habal totiž sklapl betony včas. Východočechům se tak první zapás po reprezentační pauze vůbec nevydařil.