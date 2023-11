První extraligová část končí. Byť se sezona přehoupla již do své druhé čtvrtiny, tak až po nedělním osmnáctém kole přichází první reprezentační pauza. Dynamo v tomhle závěrečném kole první části vyhrálo na ledě Vítkovic 2:0. Byť se jednalo už o osmnáctý zápas, tak pro některé pardubické hokejisty se jednalo o letošní premiéru. Tu si pro sebe odbyl Milan Klouček, který vychytal letošní první nulu a Adam Musil, ten se naopak poprvé v sezoně střelecky prosadil. Pardubicím se navíc bude odpočívat nejlépe ze všech týmu, jelikož na prvním místě tabulky mají náskok sedm bodů na druhý Litvínov.

Gratulace kolego! Milan Klouček si pod zápase vysloužil slova chvály od svého kolegy Romana Willa za vychytanou první nulu v sezoně. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Vyrovnaná bitva. Tak lze popsat letošní druhé střetnutí mezi Vítkovicemi a Pardubicemi. Dynamo od úvodní části vedlo, ale do trháku se ne a ne dostat. Domácí urputně bránili a sami z ojedinělých příležitostí dokázali zahrozit. Pardubický trenér Václav Varaďa ale dostál svému jménu a Dynamu naordinoval nepropustnou obranu. Těsné vedení držel jeho tým až do samotného závěru, kdy druhou pojišťující trefu vstřelil Adam Musil. Ten se navíc po svém dlouhém zranění vůbec poprvé střelecky prosadil.

„Pro nás jsou důležité tři body. Já si myslím, že jsme byli opticky malinko lepším týmem, měli jsme docela dost příležitostí, hlavně ve druhé třetině jsme mohli odskočit o branku navíc. Bylo to urputné, domácí tým poctivě bránil, spoustu střel nám zblokoval a určitě šlo vidět, že si prochází těžším obdobím, ale věřím, že se přes to v brzké době dostanou a my si ceníme těch třech bodů. Před tou pauzou určitě není jednoduché odehrát takto poctivé utkání. Musím říct, že Milan Klouček nás podržel v situacích, kdy bylo třeba a věřím, že si bereme zasloužené tři body,“ hodnotil výkon svých svěřenců Václav Varaďa.

Zdroj: Youtube

Podobné hodnocení přidává i brankář Milan Klouček, který vychytal čisté konto…

"Chtěli jsme hlavně vyhrát za tři body. Věděli jsme, že to bude těžký zápas s kvalitním týmem. Vlastně to bylo celou dobu vyrovnané a hrálo se na krev. Musím smeknout klobouk před domácími, kteří nám dost blokovali střely a hráli opravdu obětavě. Byli jsme ale o něco lepší," usmíval se při hodnocení pardubický gólman.

Bezchybný Klouček vychytal výhru v Ostravě. První letošní trefu zaznamenal Musil

Dynamo i Milan Klouček se o výsledek "strachovali" až do poslední minuty zápasu, kdy potrestal powerplay domácího celku Adam Musil svoji první letošní trefou.

"Úleva samozřejmě přišla. Bylo nějakých čtyřicet vteřin do konce a v hokeji se může stát cokoliv. Druhý branka mě ale uklidnila. Na druhou stranu těch branek od nás mohlo být víc, šance na to byly, ale jak jsem již zmiňoval, tak Vítkovice hrály opravdu obětavě. Za nulu jsem rád, to nebudu lhát," říká Klouček.

Pardubice zakončily úvodní extraligovou část na prvním místě tabulky s náskokem sedmi bodů na druhý Litvínov. Teď si pardubičtí hokejisté budou moct odpočinout při reprezentační pauze.

"Jsme rádi, že máme náskok. Jdeme zápas od zápasu a snažíme se hrát stále lépe, ale bodový náskok nás těší. Nechceme usnout na vavřínech a rádi bychom takhle pokračovali dál," dodává pardubický gólman.