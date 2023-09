Play off hokej. Jinými slovy snad nelze popsat extraligový šlágr mezi domácí Spartou a hosty z Pardubic. Diváci v O2 Aréně si mohli již ve třetím kole užít možná ten nejlepší hokej, který v sezoně uvidí. Oba týmy předváděly ofenzivní kousky, ale také výborně takticky zvládly bránit. K vidění byly i pěstní souboje či famózní výkony obou fanouškovských táborů. Střetnutí těchto celků došlo po vyrovnané bitvě až do samostatných nájezdů, které podruhé za sebou zvládli Pražané a vyhráli tak 4:3.

Jan Mandát se snažil své spoluhráče vyhecovat ve druhé třetině, když se pustil do bitky s protihráčem. | Video: HC Dynamo Pardubice

Atraktivní hokej se hrál od úvodních minut a jedna šance střídala druhou. Na úrodnou půdu padla příležitost Pardubic v sedmě minutě, když Dynamo po výborném napadání získalo puk a Robert Říčka otevřel skóre. Na vyrovnání se však nečekalo dlouho. Z přesilové hry se prosadil kapitán domácích Michal Řepík. Ve druhé části bylo střelecky aktivnější Dynamo, ale do vedení šli paradoxně hosté, když se prosadil z mezikruží střelou do šibenice Vladimír Sobotka.

Ani třetí třetina neztratila na atraktivitě a Pardubice do ní vlétly v nevídaném tempu.Hned po jedenácti vteřinách totiž srovnal z první akce Matej Paulovič a o 59 vteřin otočil stav Lukáš Radil, když využil dokonalé přihrávky Tomáše Zohorny a skóroval téměř do prázdné. Pardubičtí diváci se o několik minut později radovali potřetí, ale video odvolalo branku Davida Ciencialy, jelikož puk nepřešel přes čáru.

Sparta se poté nadechla ke srovnání skóre, ale pardubická obrana fungovala výborně a vše směřovalo k těsné výhře hostů.Pražané však minutu před koncem odvolali svého brankáře, aby těsně před závěrečným hvizdem srovnal Roman Horák. V prodloužení si jedinou šanci vysloužili domácí, ale Roman Will výborným zákrokem poslal utkání do samostatných nájezdů.

Ty měla po výhře v Třinci lépe natrénovaná Sparta, což záhy dokázala a druhý bod tak zůstal v O2 Aréně.

„Já si myslím, že to byl z obou stran velmi kvalitní zápas na to, že je teprve třetí kolo. My jsme sem do Prahy jeli s tím, že chceme vybojovat tři body. To se nám nakonec nepodařilo, máme jeden, ale musím říct, že ten náš výkon byl až na některé pasáže slušný a určitě jsme sahali po více bodech,“ hodnotil výkon svých svěřenců trenér Václav Varaďa a záhy dodal: "Soupeř měl štěstí, hlavně ve třetí třetině potřeboval dát gól a srovnal to. Myslím, že to bylo vyrovnané a spravedlivě se rozhodovalo v dovednostech, které nakonec přisoudily bod navíc domácím. Já jim gratuluji a těším se na další zápas v neděli.“

Hodnocení přidal pro klubový web i poměrně sváteční střelec Matej Paulovič, který ve třetí části zaznamenal klíčovou branku svého týmu už po jedenácti vteřinách hry.

Zdroj: HC Dynamo Pardubice