Další vyhraná bitva. Válka o východní Čechy pokračovala druhým čtvrtfinálovým zápasem mezi domácími Pardubicemi a hosty z Hradce Králové. Mountfield sice sahal po vyrovnání série, ale ve třetím dějství se Dynamo nadechlo k obratu a po vyrovnávací brance Pánika rozhodl o vítězství domácího týmu pět vteřin před závěrečnou sirénou Robert Kousal. Dynamo díky jeho trefě zvítězilo 3:2.

Enteria arenu rozmával svým gólem Tomáš Vondráček. | Video: Tomáš Mach

Tipsport extraliga - 1. čtvrtfinále HC Dynamo Pardubice - HC Mountfield Hradec Králové 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Fakta - branky: 29. Vondráček (Vála, Poulíček), 50. Pánik (Kaut, Čerešňák), 60. R. Kousal – 34. Jergl (Kev. Klíma, McCormack), 49. Freibergs (Pláněk, Tamáši). Rozhodčí: Mrkva, Obadal – Svoboda, Thuma. Diváci: 10 194 (vyprodáno). Vyloučení: 9:7. Využití: 1:1. Sestavy - HC Dynamo Pardubice: Will (Pavlát) - D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hájek, Kolář - Pánik, Sedlák (C), Hyka - R. Kousal, Zohorna (A), Radil - Paulovič, A. Musil, Kaut - Mandát, Poulíček (A), Vondráček. HC Mountfield Hradec Králové: Pařík (Lukáš) - Freibergs, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Kalina, McCormack, Pilař - Perret, Tamáši, Jasper - Okuliar, Klíma, Jergl (A) - Eberle (C), Estephan, Šťastný - R. Pavlík, Lalancette, Miškář.

Druhé playoffové východočeské derby začalo rázně a Dynamo během prvních pěti minut mohlo jít dvakrát do vedení, ale dorazit puk za záda Paříka se žádnému z domácích hokejistů nepodařilo. Pardubice byly aktivnější i po valnou většinu zbytku úvodní části, ale větší šanci si nemohly vypracovat a zatím tak zůstával stav nerozhodný. Čtyři minuty před koncem první třetiny se k tlaku dostal i Mountfield. Hradečtí dostali vůbec první přesilovou hru zápasu a Roman Will musel hned několikrát vytáhnout důležitý zákrok. Čisté konto však úspěšně udržel a minutu před koncem prvního dějství dostalo i Dynamo možnost zužitkovat početní výhodu. Svěřenci trenéra Zadiny ale první polovinu početní výhody nevyužili a zbytek si tak přetáhli do druhé třetiny.

Historické derby v play off rozseklo prodloužení. Třaskavou bitvu ukončil Kaut

Ani druhá polovina početní výhody branku nepřinesla, a tak se pokračovalo v plném počtu za stavu 0:0. Hned po vypršení přesilovky musel důležitý zákrok vytáhnout Roman Will, když se Klíma na něj řítil naprosto sám. Vyrovnaný stav držel až do 8. minuty druhého dějství. Následně enteria arenu ovál vítr z mávajících šal domácích fanoušků. O to se postaral Tomáš Vondráček, který stál nejlépe před brankovištěm a šikovně tečoval střelu Ondřeje Vály od modré - 1:0. Pardubičtí se následně museli ubránit dalšímu oslabení, ale skvělý Will nadále držel čisté konto a chytal jeden puk za druhým. Netrvalo dlouho a Mountfield měl další početní výhodu. Tentokrát se ale Lvům již podařilo vyrovnat. Na levém kruhu dostal nabito Aleš Jergl, který s přehledem prostřelil přesouvajícího se Willa - 1:1. Nutno říct, že Hradec po vstřelené brance ožil a neopouštěl pardubickou polovinu. Zadinova družina se ale ubránila všem pokusům, a také do třetí třetiny se tak šlo za vyrovnaného stavu. Ještě po siréně se strhla šarvátka mezi několika hráči, ale rozhodčí situaci uklidnili a rozdali tresty.

Fanoušci si užívají historický moment a těší se na souboj o východní Čechy

Pardubice se ani v úvodu poslední části základní hrací doby nemohly dostat ze sevření a musely se bránit. Nic na tom nezměnilo ani další oslabení domácího týmu. Dynamo se sice ubránilo, ale netrvalo dlouho a na trestnou šel další z hokejistů Pardubic. Hradec sice početní výhodu nevyužil, ale ihned po návratu Košťálka na led šli hosté do vedení. O něj se postaral nevýraznou střelou od modré Ralfs Freibergs - 1:2.

Pardubičtí se oklepali rychle z druhé obdržené branky a rázem měli dvojnásobnou početní výhodu. Po necelé minutě se podařilo využít přesilovou hru Richardu Pánikovi, který šikovně i s příspěním štěstí prostřelelil Paříka od pravé tyče jeho brány. V 10. minutě třetího dějství se tak opět v uvozovkách začínalo od nuly. Stav 2:2 setrval až do závěrečné minuty. Už už to vypadalo, že utkání opět dospěje do prodloužení, ale osm vteřin před koncem se rozhodl ujet všem Lukáš Radil. Jeho pokus sice Pařík vyrazil, ale na dorážku dojíždějícího Kousala byl již krátký.

Dynamo tak zvládlo i druhou východočeskou bitvu a ve čtvrtfinálové sérii tak vede 2:0.