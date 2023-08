Téměř identický scénář. Pardubičtí hokejisté i v loňském ročníku Dolomiten Cupu museli přejít přes německý Augsburg do finále. Před rokem Dynamo vybojovalo zlaté medaile, letos není cílem nic jiného. V semifinálové bitvě za svá záda Roman Will nepustil ani jeden puk a Pardubice tak vyhrály po brankách Vály, Ciencialy, Říčky a Košťálka čtyřbrankovým rozdílem. Ve finále se Dynamo představí již dnes od 20:00 proti švýcarskému Davosu.

Pardubičtí hokejisté zvládli první zápas na Dolomiten Cupu, když porazili Augsburg 4:0. | Video: HC Dynamo Pardubice

HC Dynamo Pardubice - Augsburger Panthers 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Vála (Zohorna, Kousal), 25. Cienciala (Paulovič, D. Musil), 32. Říčka (D. Musil, Hyka), 58. Košťálek (Urban). Rozhodčí: Moschen, Pinie – De Zordo, Mantovani. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 978. Dynamo Pardubice: Will – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, Dvořák, Hrádek, Vála, Kolář (A) – Hyka, Sedlák, Říčka – Radil, Zohorna (A), Kousal – A. Musil, Poulíček (C), Mandát – Vondráček, Cienciala, Paulovič - Urban. Augsburger: Endras – Renner, Warsofsky (A), Sacher, Southorn, Sezemsky, Köhler, Schüle, Länger – Soramies (C), Esposito, Puempel – Karjalainen, Mitchell, Hakulinen (A) – Flaake, Collins, Andersen – Oblinger, Volek, Trevelyan – Elias.

Svěřenci Václava Varadi se museli ubránit brzké přesilovce. To však zvládli a naopak se mohli oni radovat ze vstřelené branky. Puk procedil od modré čáry, schovanou střelou, Ondřej Vála – 1:0.

Ve druhé části se k němu přidali David Cienciala s Robertem Říčkou. Třetí dějství nabídlo už pouze kosmetickou úpravu skóre, když se o branku postaral Jan Košťálek.

Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Aleš Krátoška (asistent trenéra, HC Dynamo Pardubice): V první řadě bych chtěl klukům poděkovat za předvedenou hru, jak se s tím popasovali. Není to jednoduchý, když je venku přes třicet stupňů a ten led hlavně ke konci třetin byl už hodně špatný. Myslím si, že se s tím kluci vypořádali opravdu velmi dobře. V první třetině se kluci trochu rozkoukávali, protože pro někoho to byl první zápas v sezoně, ale od druhé třetiny jsme byli jasně lepší. To, co jsme klukům říkali, tak z toho nakonec padaly góly. 4:0 i s tou nulou je zasloužené vítězství.