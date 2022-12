Branky: 11. Chalupa (Mrňa, Barák), 20. Žejdl (Kulda, Klikorka), 26. Kern (L. Stehlík), 27. Klikorka (Žejdl, J. Brož), 39. Všetečka (Roth, L. Stehlík) – 37. Belluš (Hanousek, Kadlec), 38. Kaut (Nedbal, Lichtag), 43. Rákos (Zdráhal, Lichtag). Rozhodčí: Květoň, Svoboda – Horažďovský, Jindra. Slavia Praha: Brízgala – Klikorka, Hejda, Žovinec, Szathmáry, Barák, Roth, Kulda – Všetečka, Žejdl – Stehlík, Kern, Brož – Mrňa, Sklenář, Chalupa – Havrda, Labuzík, Strnad. Dynamo Pardubice: Klouček – Hanousek, Zdráhal, Nedbal, Hrádek, Kubíček, Drtina – Zeman, Kaut, Lichtag – Matys, Rákos, Urban – Kadlec, P. Machač, Půhoný – Rouha, M. Machač, Belluš.

Dominanci ukázali domácí hokejisté již v první třtině. V jedenácté minutě otevřel skóre zápasu Chalupa. Na něj navázal v závěru úvodních dvaceti minut Žejdla.

Druhá třetina začala pro Pardubice naprosto tragicky. Ve vlastní přesilové hře inkasovaly z hokejky Kerna. Na 4:0 zvýšila Slavia ihned po oslabení a s Dynamem to nevypadalo vůbec dobře.

Naději vykřesal pro Dynamo Belluš, který se prosadil v přesilové hře a následně se trefil také Kaut. Do konce druhé části se však pražští hokejisté prosadili, když Všetečka prostřelil Kloučka.

Svěřenci trenéra Baďoučka se nechtěli vzdávat bez boje. Zakončení Kauta z přečíslení ještě Brízgala zastavil, ale na střelu Rákose byl už krátký.Pardubice se i nadále tlačily do zakončení, ale další branku již nepřidaly a musely se tak smířit s prohrou 3:5. Na Slavii aktuálně ztrácí sedm bodů v tabulce Chance ligy a jejich soupeř má navíc zápas k dobru.

Václav Baďouček (trenér HC Dynamo Pardubice B): „Nepodali jsme výkon hodný důležitosti zápasu. Snad jen prvních pět minut jsme hráli to, co jsme chtěli. Zbytek první a druhou třetinu jsme byli úplně mimo, nevyhráli jsme jediný osobní souboj, nebyli jsme schopní se prosadit v útočném pásmu. V prvních dvou třetinách se rozhodlo, ve třetí jsme zkorigovali sestavu, ale to už bohužel bylo pozdě. Hráči si musí uvědomit, že za dvacet minut práce se body neberou.“