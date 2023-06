Anděl na horách. Film, který se už dávno řadí do kategorie pro pamětníky. Současným trhákem je jiný snímek: Dynamo na horách. Ale, kdyby se pardubičtí hokejisté připravili na soustředění v Harrachově tak, že by v následující sezoně získali titul, mohla by následovat dotočná s názvem Andělé na horách… Náročný terén mezi sjezdovkami a kopci je balzámem na trenérskou duši. Odlišný názor na to mají hráči, kteří večer padnou do postelí a hned usnou. A rozhodně to není čistým vzduchem.

Pardubičtí hokejisté se připravují v Harrachově na novou sezonu. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Česká republika sice nemá moře, ale nabízí dostatek pohoří. Řešit, co je lepší, by bylo na dlouhé lokte… Každopádně výhodnější je to pro sportovní kluby, které nemusejí plánovat náročná soustředění v zahraniční. To jim ušetří, když ne peníze, tak čas. Notabene, když ve městě, za které se derete v nejvyšší soutěži, nenarazíte na jediný kopec. Ukázkovým případem jsou Pardubice. Nejvyšším bodem v okolí je Kunětická hora s nadmořskou výškou 307 metrů. Jinak sídlo Dynama leží ve 237 metrech nad mořem. To v Harrachově, který si vybrali pardubičtí trenéři za základní tábor kempu pro tým, se začíná na výšce 665 metrů.

„Určitě jsme chtěli vyrazit do hor. Především kvůli náročným podmínkám. Pardubice jsou na rovině. V Harrachově máme k dispozici sjezdovky, kopce. Můžeme si naplánovat trasy, které maximálně vyhovují tréninku, jaký si představujeme. Chceme, aby tady kluci nabrali nějaký objem,“ vysvětluje pardubický asistent Marek Zadina.

Zdroj: HC Dynamo Pardubice

Do Harrachova zas až za rok…

Pardubičtí hokejisté se do Libereckého kraje přesunuli po dvou týdnech přípravy v domácím podmínkách. Z hal a tělocvičen pod otevřené nebe. Ve svém městě si sice neflákali, ovšem oproti tomu, co zažívají v Krkonoších, to byla procházka Tyršovými sady…

„Hlavním účelem soustředění je nabrání fyzické kondice. Plánujeme navýšit kondičku i morálku hráčům v náročných podmínkách. Budujeme fyzickou připravenost a zároveň morální vlastnosti. Sice to bolí, ale je to podobné jako v zápasech. Kluci se musí umět dostat přes nějakou svou hranici. Podmínky v Harrachově, které tady máme vytvořeny, splňují naše předpoklady. Další výhoda je to, že jsou tady kluci s námi, kteří jinak mají individuální plány. Na sezonu se připravují sami, ale my jsme chtěli, abychom byli všichni po kupě. Aby se co nejvíce poznali a vytvořili mezi sebou kamarádské vztahy. Takže jsme to spojili všechno dohromady. Kluci výborně pracují. Splňuje to veškeré naše požadavky, které od soustředění očekáváme,“ pěje Zadina ódy na Harrachov.

Dvojice borců, kteří zapadají do škatulky individuálních plánů jsou obránce Peter Čerešňák a útočník Tomáš Hyka.

„Máme partu v Bratislavě. Je nás asi sedm kluků a tři trenéři. Maximálně mně tento kolektiv vyhovuje. Nevím, jestli bych dokázal trénovat úplně sám. Navíc některá cvičení jsou dobrá ve dvojicích či více lidech,“ podotýká slovenský bek.

„Vesměs trénuji dopoledne. Jednotky mám tak do dvou hodin. S kondičním trenérem Michalem Břetenářem spolupracuji už sedm let, takže už jsem seznámen s tím, co mám dělat. Vím, co tělo potřebuje, takže o to je to jednodušší,“ poukazuje Hyka.

Oba členové bronzového týmu z loňské sezony unisono dodávají: „Individuální přípravu konzultujeme s trenéry v klubu. Posíláme jim plán.“

„Stejně to je ale jen o mě jak přijdu připravený. Není to tak, že když mám individuál, tak si jedu každý druhý týden na dovolenou k moři. Musím se připravovat poctivě, aby to bylo na mně v sezoně na ledě znát,“ říká Čerešňák.

„Když to řeknu lidově, tak trenéři mi nekecají mi do plánu. Nechávají mi volnou ruku. Samozřejmě, když člověk dorazí připravený, nikdo mu nemůže nic říct,“ přidává se Hyka.

Pardubičtí hokejisté si skočky nebalí. Do Harrachova jedou polykat horské dávky

Zatímco trenéři si nad náročností horského prostředí mnou ruce, jejich svěřenci kolikrát skřípají zuby a někdy i lapají po dechu.

„Je to náročné. Každý den máme dvě tréninkové fáze. Po dvou dnech už se ozývaly některé svaly. Spíše je to o hlavě a mentální stránce než o fyzičce. Jasně, je dobře pokud tělo dostane zabrat. Ale když do Harrachova, tak zase až za rok. Jen tak se tu neobjevím (směje se). Ale vážně. V rámci možností si soustředění užíváme. Zvládáme to všichni dobře. Nevšiml jsem si, že by se někdo trápil a ubíral si dávky,“ vtahuje Čerešňák do soustředění Dynama.

„Bolí to. Každý ví, co horské soustředění obnáší. Jsou tady kluci, kteří si prošli mnoha soustředěními. Včetně mě. Pro tady jsme,“ konstatuje Hyka.

Společné kempy sportovních kolektivů to nejsou jen povinnosti v podobě nabírání fyzičky, ale také radosti, když se utužuje parta.

„Jsem rád, že jsem zase mezi klukama. Dlouho jsem je po sezoně neviděl. Soustředění se dělají také proto, aby byl tým pospolu, aby našel svoji sílu,“ má jasno Tomáš Hyka.

„Na kluky jsem se velmi těšil. Určitě je příjemné po sezoně, kdy spolu trávíte prakticky každý den, si trochu odpočinout. Tady si můžeme vypravovat, co jsme nového zažili ve dnech volna a zároveň se těšit co spolu zažijeme v příští sezoně. Ty hlavní historky už jsem si poslechl, snad ještě nějaké přibydou,“ směje se obranný pilíř Dynama.

Letní příprava zahájena! Budeme z toho čerpat celou sezonu, uvědomuje si Varaďa

Tím, že Peter Čerešňák ani Tomáš Hyka nebyli přítomni na prvních dvou týdnech přípravy v Pardubicích poznávají nové trenérské duo Václav Varaďa – Aleš Krátoška až v západních Krkonoších. Třetího do party Marka Zadina znají moc dobře už z loňského ročníku.

„Noví trenéři jsou fajn. Zatím jsme se jen přivítali a prohodili spolu pár vět. Větší pohovory mě ještě čekají. Příprava na horách je úplně odlišná než trénink na ledě. Dodržuje se poctivě plán, není nějaký čas na debatu s trenéry. Takové to bližší poznání bude možné až během sezony, při nějakých dnech volna,“ ví Peter Čerešňák.

Marek Zadina prozrazuje denní harmonogram

"Klasika soustředění. Začínáme v sedm hodin rozcvičkou. Kluci se tím aktivují do celého dne. Trvá nějakých půlhodiny. Pak mají snídani a přípravu na dopolední fázi. Ta startuje v devět hodin a je psaná do dvanácti. Nedílnou součástí jsou pochopitelně oběd a odpočinek před odpolední fází. Ta trvá většinou od čtyřech do šesti. Kluci absolvují specifický trénink, na co se chceme zaměřit, co chceme rozvíjet. Po náročném dnu je důležitá regenerace, aby kluci obnovili síly do dalšího dne. Asi hodinu a půl. Pak už jim moc času nezbývá. Večeře a nějaká zábava. Potom jsou rádi, že si lehnou a jdou spát."