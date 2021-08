Už dříve trenéři Dynama naznačovali, že právě ve Švýcarsku se bude finišovat se skládáním sestavy pro extraligový start. „Ještě tam máme nějaké otazníky. Doufáme, že se uzdraví Robert Kousal, kterého někam zabudujeme. Jinak už se sestava krystalizuje. Je to zhruba z osmdesáti procent, jak bychom chtěli hrát,“ prohlásil hlavní trenér Richard Král, když jeho tým v poslední přípravě zdolal Liberec.

Domácím příznivcům se ukázaly taky posily. Nováčci v pardubickém týmu jsou nejen na pozici brankáře a v defenzivních řadách, ale i v ofenzívě. Přípravné zápasy ukazují, jak konkurence v týmu vzrostla.

„Někteří hráči nebudou třeba hrát přesilovku, zatímco jinde by na ni chodili. Šli do týmu, který má nějaké ambice, tak to chodí,“ poznamenal Král. V minulém duelu vstřelil tři góly Adam Musil, své pozice poznávají i Robert Říčka, David Cienciala nebo Marek Hecl.

Pardubický tým nyní prověří dva švýcarské kluby (Biel a Servette Ženeva) a německý Krefeld. První zápas je na programu už dnes, ve 20.15 hodin začíná duel Dynama proti Bielu. „Čekají nás tři kvalitní zápasy v obrovském tempu, rozhodně nám to mnoho ukáže. Chceme hrát v sestavě, která bude následně připravena na start extraligy,“ řekl Král.

Do Švýcarska, kde čtyři sezony odehrál za Davos, se vrátí i Petr Sýkora. Bývalý kanonýr zde dvakrát vyhrál mistrovský titul, nyní je jedním z asistentů trenéra Richarda Krále.

„Biel se vždy pohyboval na hranici play off, měl bojovný mančaft. Ženeva byla mezi nejlepší čtyřkou, měli tam dobrý tým. Pamatuji si především to, že z Davosu to bylo dost daleko. Vybaví se mi cestování,“ vzpomínal Sýkora na klubovém webu.

Do Švýcarska včera neodjeli zranění Milan Klouček, Jan Zdráhal a Robert Kousal. Brankářskou dvojici s Dominikem Frodlem vytvoří Jakub Soukup.