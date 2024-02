Počtvrté. Tipsport extraliga v letošní sezoně už počtvrté zažila střetnutí dvou nejtradičnějších hokejových týmů na území České republiky. Trochu paradoxně se Pardubice se Spartou rozdělily smírně a oba týmy si odnesly po dvou vítězstvích. Pražané na to druhé dosáhli v enteria areně, když vyhráli 3:1 a ukončili tak vítěznou sérii domácího týmu, která trvala už deset zápasů.

Pardubičtí hokejisté nezvládli letošní čtvrté střetnutí se Spartou a na domácím ledě prohráli 1:3. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Souboj dvou Goliášů. Duel mezi Spartou a Pardubicemi vždy nabízí střetnutí dvou týmu, který spolu soupeří na všech možných horizontech. Ať už to je divácká podpora na domácích zápasech či pozice v tabulce Tipsport extraligy.

Jiné nebylo ani poslední letošní přestavení těchto dvou týmů, v kterém nakonec zvítězila Sparta. Ale pojďme od začátku.

První třetina začala ideálně pro Pardubice, když Patrik Poulíček šikovnou tečí zužitkoval přesilovou hru. Postupem času ale hosté přidávali na tempu a v závěru úvodního dějství se dočkali zasloužené odměny. Početní výhodu nejprve využil Kousal a vzápětí se prosadil i z další přesilové hry Krejčík.

Druhá i valná většina třetí části se odehrávala za vyrovnaného stavu a ani jeden z týmů se neprosadil. Vše změnil až závěr zápasu, ve kterém Dynamo zkusilo hru bez brankáře a tentokrát tato snaha domácím hokejistům nevyšla. Pardubice šly totiž do početní nevýhody a Buchtele v samotném závěru utkání vymetl šibenici Willovy brány a rozhodl o vítězství Sparty v poměru 3:1.

Marek Zadina (hlavní trenér HC Dynamo Pardubice): „Já si myslím, že ta první třetina byla hodně rozkouskovaná. Bylo tam hodně přesilovek, oslabení. Bohužel dneska rozhodly speciální týmy, dostali jsme tři góly v oslabení a my jsme si naopak početními výhodami příliš nepomohli, což trochu určilo ráz toho utkání. Ve hře 5 na 5 kluci makali, dobře bruslili, dohrávali situace 1 na 1, tlačili se, to co jsme po nich chtěli. Myslím, že jim nemůžu nic vytknout, odehráli další dobrý zápas, ale dneska jsme si nepomohli přesilovkou a to podle mě zápas rozhodlo.“