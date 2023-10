Další bod do sbírky. Dynamo zřejmě odehrálo zatím ten nejtěžší zápas v Lize mistrů. V pátém utkání narazili pardubičtí hokejisté na Servette, které bylo v tabulce sousedem východočeského celku. O jejich vyrovnanosti vypovídala úvodní bezbranková třetina. Ve druhé části šli domácí do vedení, ale hosté si ho vzali zpět ve třetím dějství. Ženeva však dokázala srovnat a dotáhla tak zápas do prodloužení. V něm zvítězil švýcarský tým, ale rozhodující trefě předcházelo sporné střídání, které rozčílilo pardubického kouče Václava Varaďu.

David Krčál hodnotil svůj premiérový start v hlavním dresu Dynama Pardubice. | Video: HC Dynamo Pardubice

Servette Ženeva - Dynamo Pardubice 3:2 pp. (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Haapala (Praplan, Vatanen), 49. Lennström (Filppula, Praplan), 61. Winnik (Vatanen, Richard) – 43. Říčka (Paulovič, Musil), 46. Kousal (Radil). Rozhodčí: Tscherrig, Hebeisen – Stalder, Schlegel. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Servette Ženeva: Descloux (Mayer) – Mauer, Vatanen, Lennström, Jacquemet, Le Coultre, Völlmin, Chanton – Haapala, Filppula, Praplan – Winnik, Manninen, Rod – Hartikainen, Richard, Pouliot – Bertaggia, Jooris, Berthon – Maillard. Dynamo Pardubice: Klouček (Honzík) – Musil, Čerešňák, Dvořák, Bučko, Vála, Kolář, Hrádek – Říčka, Sedlák, Hyka – Krčál, Kousal, Radil – Kaut, Cienciala, Paulovič – Mandát, Poulíček, Vondráček – Urban.

Do svého vůbec prvního utkání za hlavní tým Dynama Pardubice naskočil teprve šestnáctiletý David Krčál, který se postavil do druhé formace vedle Roberta Kousala a Lukáše Radila. Další změnou bylo i postavení Milana Kloučka mezi tři tyče.

Trochu překvapivě se do vůbec první šance pardubického týmu dostal právě šestnáctiletý talent, ale domácí gólman jeho střelu mezi betony vystihl. Hra byla nadále v první části vyrovnaná a ani jeden z týmů se tak ze vstřelené branky neradoval.

Druhou třetinu odstartovaly hezkou akcí Pardubice, Kaut přihrál před modrou čárou Paulovičovi, ten si dovolil drzou kličku, díky které se dostal až před gólmana, bekhendový pokus ale poslal doprostřed brány. Hosté měli následně i možnost přesilové hry, ale i ta zůstala nevyužitá. A tak se vzápětí radoval domácí celek. Ten již svoji třetí početní výhodou v zápase využil a šel do těsného vedení, které následně udržel do konce druhých dvaceti minut.

Robert Říčka byl pro poslední část základní hrací doby přesunut do třetí formace a nutno říct, že tento tah vyšel trenérskému štábu Václava Varaďi na výbornou. Zkušený útočník se totiž hned při svém prvním střídání postaral o vyrovnání, když trefil prostor pod rukou domácího gólmana. Netrvalo dlouho a Dynamo rovnou šlo do vedení. Konkrétně necelé tři minuty od vyrovnávající trefy se prosadil Robert Kousal.

FOTO: Derby pro Pardubice, Hradci nepomohly ani využité přesilovky

Ženeva však ukázala, že doma neprohrává. Filppula vystihl přihrávku a předložil puk Lennströmovi, který se nemýlil. Utkání za vyrovnaného stavu dospělo až do prodloužení, ve kterém se radovali domácí a vybojovali druhý bod ze zápasu.

"Pro nás to byl těžký zápas po cestování v den utkání, jsme rádi za získaný bod. Opticky i tak nějak herně byli domácí možná lepším týmem, ale my jsme se vrátili do hry a drželi jsme vedení 2:1. Ženeva ale nakonec zápas dotáhla do prodloužení, kde jsme inkasovali branku. V globálu to ale byl vybojovaný bod, jsme rádi a je to vzpruha do další fáze Ligy mistrů, věřím, že postoupíme dál," hodnotil zápas pardubický lodivod Václav Varaďa.

Nutno však říct, že rozhodující trefě předcházela kuriózní situace, kdy střídání Ženevy bylo více než podezřelé.

"Při rozhodujícím gólu to za mě bylo špatné střídání, ale domácí prostě využili situace. Takováto věc se v české extralize píská jako nedovolená hra na kotouči a vpodstatě by se to násobilo přesilovkou pro nás. Ale tady to prochází, za mě to byla věc, která by neměla ovlivnit zápas a hráči by si to měli rozdat mezi sebou na ledě férově. Tohle bylo z kategorie těch křivých věcí, přirovnal bych to k podání ze spodu v tenise. Ale domácím to vyšlo, challenge se na to nedá vzít, proto jsme byli odkázáni brát prostě bod, ale jsme rádi alespoň za bod," smířeně dodává.

Zdroj: Youtube