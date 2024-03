Mezi tři tyče pardubické brány se vrátil Roman Will a nutno říct, že se od první třetiny nenudil. Vyzrát na něj dokázal ve 13. minutě Hudáček, který trefil přesně prostor nad ramenem. Domácí pokračovali v ofenzivním výkonu i v dalších minutách a strážce svatyně Dynama musel hasit hned několik příležitostí.

Do konce první části se mu to již dařilo, ale druhé dějství opět změnilo skóre. Ve 23. minutě se nejprve prosadil Adam Helewka, který dokázal zúročit přesilovou hru svých spoluhráčů a také o necelé dvě minuty později se prosadil Hrehorčák mezi betony Romana Willa. Oceláři tak náhle vedli 3:0 a kráčeli si pro vítězství nad čerstvým vítězem základní části Tipsport extraligy.

To by však nebyl hokej, aby se situace nezměnila. Dynamo začalo více a více dominovat a bylo jen otázkou, kdy se poprvé v zápase prosadí. Blízko k tomu byl například v samotném závěru třetiny kapitán Lukáš Sedlák, ale skóre se zatím ještě neměnilo.

Změna na výsledkové tabuli přišla "až" v 54. minutě, kdy zasadil ránu do svých bývalých řad Richard Pánik. Ten také za svůj úspěšný střelecký pokus byl od domácích fanoušků "oceněn" bučením. Utkání se následně pomalu ale jistě chýlilo ke svému konci a nic nenasvědčovalo tomu, že by Pardubice měly dohnat dvoubrankové manko.

Marek Zadina však se svými kolegy přešli k riskantnímu tahu a necelé tři minuty před koncem základní hrací doby odvolali Romana Willa z brány. Tento tah vyšel skvěle, když nejprve snížil na rozdíl jediné trefy Robert Kousal a následně necelých 40 vteřin před koncem srovnal Richard Pánik, který se tak prosadil podruhé v tomto zápase.

Prodloužení toho příliš nenabídlo vyjma nepříjemného zranění třineckého obránce Jeřábka a šlo se tak do samostatných nájezdů. V nich se jako jediný prosadil Libor Hudáček a druhý bod tak brali domácí hokejisté.

Dynamo díky jednomu získanému bodu vyrovnalo extraligový rekord Liberce (118 bodů). Zaútočit na překonání mohou svěřenci trenéra Zadiny v neděli doma proti Českým Budějovicím. Po tomto střetnutí si také parta kolem Lukáš Sedláka přebere Pohár Jaroslava Pouzara za vítězství v základní části Tipsport extraligy.

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:3 po s. n. (1:0, 2:0, 0:3 - 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 11. L. Hudáček (Daňo, Cienciala), 23. Helewka (Vrána, Cienciala), 25. Hrehorčák (Helewka, Smith), rozh. náj. L. Hudáček – 54. Pánik (Sedlák, D. Musil), 59. R. Kousal, 60. Pánik (Čerešňák). Diváci: 5 400 (vyprodáno). Rozhodčí: Jiří Ondráček, F. Vrba – Axman, P. Blažek. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:1. HC Dynamo Pardubice: Will (Pavlát) – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Kolář, Vála, Koudelka – Hyka, Sedlák (C), Pánik – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Paulovič, A. Musil, Říčka – Vondráček, Poulíček (A), Mandát. HC Oceláři Třinec: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Šenkeřík – M. Růžička (A), Nestrašil, Voženílek – L. Hudáček, Cienciala, Daňo – Hrehorčák, Vrána (C), Helewka – Kurovský, Čacho, Dravecký (A).