Opět museli dotahovat. Zatímco během prvního vzájemného utkání hokejisté Dynama už třígólové manko nesmazali, v utkání 19. kola otočili ze stavu 0:2 na 3:2.

Hosté se dostali do vedení v 10. minutě, kdy využili přečíslení, do kterého se zapojili bývalí hráči Pardubic. Daniel Rákos přihrával a Luboš Horký prostřelil Kloučka. Hokejisté Komety hráli na začátku druhé třetiny dvojnásobnou přesilovku a těsně po vypršení druhého trestu skórovali podruhé. Zblízka puk do branky dotlačil Martin Zaťovič.

„Je škoda, že jsme před takovou kulisou půl zápasu prochrápali a zbytečnými fauly dostali Brno do hry. Máme s tím problémy v každém zápase. Zvedli jsme se někdy na konci druhé třetiny, od té doby jsme hráli to, co bychom si představovali,“ řekl pardubický trenér Richard Král.

Dynamo snížilo na konci druhého dějství, když využilo svou první přesilovku. Od modré čáry prošla do sítě dělovka Jana Košťálka.

Domácí se tlačili za vyrovnáním, kterého se dočkali v 54. minutě. V další početní výhodě se přesně trefil Robert Říčka, pro kterého to byla extraligová trefa číslo 100.

Prodloužení? Stačilo jen osm vteřin. Patrik Poulíček vyhrál buly, od brankáře Kloučka se puk dostal k Blümelovi, jenž vyslal do úniku Poulíčka. Ten proti Klimešovi nezaváhal a zajistil Pardubicím dva body.

„Měl jsem v první chvíli strach, že když netrefím buly, tak pojede brněnský hráč na naši bránu. Naštěstí se to povedlo, pak už jsem jen čekal, jestli mě Matěj najde a svištěl jsem na bránu. I když jen chodeckým tempem,“ pousmál se Patrik Poulíček.

Kometě nakonec zůstal jen jeden bod. „Viděli jsme kvalitní hokej, který se musel líbit divákům. Bylo to nahoru dolů, plno osobních soubojů. Zápas jsme dobře rozehráli, bohužel jsme inkasovali dvakrát v oslabení a v prodloužení jsme zápas ztratili. Musím ale poděkovat týmu, že to odmakal na sto procent," uvedl Jiří Kalous, trenér Brna.

Pardubice – Brno 3:2 v prodloužení

Fakta - branky a nahrávky: 39. Košťálek (Kousal), 54. Říčka (Musil), 61. Poulíček (Blümel, Klouček) – 10. Horký (Rákos, Kučeřík), 24. Zaťovič (Rákos, Kučeřík). Rozhodčí: Hodek, Šindel – Kajínek, Rampír. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:0. Diváci: 9892. Třetiny: 0:1, 1:1, 1:0 – 1:0.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Nakládal, Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, Kolář, Zdráhal – Blümel, Poulíček, Kousal – Cienciala, Musil, Říčka – Camara, Roman, Paulovič – Koffer, Rohlík, Hecl.

HC Kometa Brno: Klimeš – Ďaloga, Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši, D. Mikyska, Fajmon – Kollár, Krištof, P. Mueller – Zaťovič, Rákos, Horký – M. Haščák, R. Pavlík, Mallet – Magee, Kusko, Malý.