Odrazit se z poledního místa. Jasný plán pro hokejové Dynamo, které se po reprezentační přestávce vrací do extraligového kolotoče. V 18. kole dnes Pardubice hostí desátou Olomouc.

S Beranem i Knotkem. To jsou hlavní změny, které se dají očekávat v pardubické sestavě. Dva útočníci jsou v Dynamu na měsíční zkoušce.

Pro Matěje Berana se jedná o návrat do známého prostředí. Po play off 2018, v němž za Pardubice vstřelil čtyři góly Třinci, zamířil do Sparty. V této sezoně ovšem nastupoval jen za prvoligové Litoměřice.

„Matěje jsme znali. Potřebovali jsme vědět jestli je fyzicky připraven, protože sezonu začínal později,“ vysvětlil sportovní manažer Jaromír Kverka původně týdenní zkoušku během reprezentační pauzy.

Šestadvacetiletý Beran během přestávky přesvědčil a pokračuje dál. „Musím říct, že to byl první hráč, který se o to sem přišel porvat,“ poznamenal hlavní trenér Radek Bělohlav. V týmu bude nyní Beran minimálně měsíc, pak se rozhodne, jestli bude spolupráce pokračovat.

„Důležité pro nás bylo, že se jedná o našeho hráče, kterého jsme si stáhli zpátky do klubu. Je důrazným a pracovitým hráčem, který je platný v předbrankovém prostoru,“ řekl Kverka.

Společně s Beranem má naskočit i Tomáš Knotek, pro něhož půjde o pardubickou premiéru. „Tato sezona zatím nebyla moc dobrá. Doufám, že to pro mě bude nový impuls,“ uvedl Knotek, jenž zahájil tento ročník v Karlových Varech. „Rádi oba hráče vyzkoušíme. Vnesli tam novou krev a nasazení,“ doplnil Bělohlav.

Pardubickému trenérovi se tak rozšířila nabídka pro složení útočných formací. Hostování sice ukončil Jan Kloz, ale do hry se naopak vrací z marodky Marek Hovorka.

„Máme z čeho vybírat, hlavně v útočných řadách. Je tam konkurence a na tréninku se jiskří. Z tohoto pohledu nám pauza přišla vhod. Potrénovali jsme a uzdravili se nám někteří hráči,“ prohlásil pardubický kouč.

Zápasovou sérii po reprezentační přestávce otevře duel s Olomoucí, v neděli pak Pardubičtí nastoupí na ledě Vítkovic. „Musíme se do toho rychle dostat. I tréninky jsme směřovali do nasazení. Jsme rádi, že už zápas přijde,“ doplnil Bělohlav.